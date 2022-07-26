台灣立委張育美訪矽谷 關注遠程醫療

台灣立法委員張育美訪舊金山矽谷。（受訪者供圖）

民調「好感度」第一名的國民黨 不分區立法委員張育美，近日走訪舊金山矽谷 ，並對最前沿的遠程醫療以及醫療的發展與創新進行深入了解。

張育美說，走訪矽谷發現，這裡的遠程醫療技術應運已非常成熟，且民眾的接受度非常高。在台灣，遠程醫療也有興起之勢，但民眾的觀念尚未更新迭代，認為遠程就診是對病情的不重視。

她說，走訪矽谷期間發現，美國人對於疫情 的態度是很放鬆的，大有應對自如的狀態。因疫情原因，自上任以來，並未有機會到處參訪學習，張育美此次的矽谷之行，主要是以個人學習拜訪的行程為主，並未有對外的公開活動。

第十屆不分區立法委員張育美，在網路聲量「好感度」調查中，以正面度37%奪得全體立委排名第五名、國民黨黨籍立委的第一名，她也是台灣天成醫療體系創辦人，一直在努力推動台灣醫療科技與創新的發展，更期盼以醫療科技CEO的視角，給民眾以專業的問政。從一位醫院與長照事業的創始人，到不分區立委，張育美特別關注民生議題與大眾醫療健康。

去年3月12日張育美質詢農委會官員時，大聊自家寵物Lulu，並在聽說寵物有可能會得新冠後，對自己寵物狗當眾喊道「I Love You Lulu」，給黨內外立委與網友留下深刻印象，她也因此獲封「Lulu媽」綽號，溫暖又真情。

擔任立法委員一年多以來，張育美以她在從商經歷中得到的歷練與經驗，協助推動公衛師法編撰，行政院在2020年5月通過亞洲首部「公共衛生師法」，對此張育美表示，感謝主管機關接納她的主張，將公衛師應考資格做出適當的調整，只要是醫療相關學系畢業者，修滿學分也能取得公衛師的應考資格。

她還努力推動「運具電動化、實現2050淨零碳排」、「以ESG（即環境保護、社會責任、公司治理）理念檢視執政團隊表現」，以及倡導「強化資源再利用，落實環境永續理念」。面對日常立法工作的挑戰，張育美時刻鼓勵自己，「新任立委每天都會有進步，我要有正能量！」