金山教委徐安失言風波 全國有色人種協進會促下台

全國有色人種協進會加入要求舊金山教育委員徐安辭職的行列。（電視新聞截圖）

全國有色人種協進會（NAACP）舊金山 分會24日加入要求舊金山聯合學區華裔教育委員徐安（Ann Hsu）辭職的行列，表示她對非裔 學生和家庭做出的種族主義 言論「說明她與非裔社區之間嚴重脫節」，並稱徐安為自己做出的解釋「聽起來很空洞」。

NAACP在執行董事會上周就徐安「對舊金山非裔學生和家庭的傷害性和種族主義言論」與她會面後，24日以105票對0票一致通過要求徐安立即辭職。NAACP表示，徐安的言論讓非裔社區對她失去信任。

NAACP分會會長布朗牧師（Rev. Amos Brown）24日發出聲明說：「她的評論說明，她與非裔社區之間嚴重脫節，並把系統性種族主義造成的影響歸咎於種族主義針對的對象。」

聲明還說：「徐委員解釋，她是因為對非裔的了解非常有限，而且她是一名科學家，不是政治人士，才會說出那些話。這些理由不僅聽起來空洞，從表面上來看也不合邏輯。科學家在宣布一項事實之前，會先收集經驗證據來證明或反駁一項理論。然而，她卻在對非裔學生和家庭沒有任何實質了解的情況下，選擇對他們做出令人震驚的虛假陳述。」

聲明指出，他們接受了徐安的道歉，但認為她的道歉「不足以彌補她所造成的傷害」。

聲明說：「舊金山非裔社區無法信任她能為非裔學生的需求爭取權益，尤其是在獲得學區其他學生可以獲得的所有教育機會上。」