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加大申請數激增 2030前擬多3.3萬生

編譯組／綜合報導
加大系統計畫至2030年，增加學生數量至3萬3000人。圖為柏克萊加大校門。(美聯社)
加大系統計畫至2030年，增加學生數量至3萬3000人。圖為柏克萊加大校門。(美聯社)

洛杉磯時報報導，面臨創紀錄的申請激增，至2030年，加大（UC）可能會增加3萬3000名學生，相當建造一個新校區。

其中至少一半的增長，來自最受歡迎的洛杉磯、柏克萊和聖地牙哥加大。另一變化是減少外州和國際學生數量，將這些名額讓給加州人。

目前加大並不打算興建新校區，該系統九所校區，將通過更多的線上、暑期課程、校外計畫等額外資源，因應增加的學生人數並加速畢業。

上述計畫，是加大董事會日前會上提出的目標，較董事會先前「至2030年，將入學人數增加2萬多」的計畫增加50%。總校長德雷克（Michael V. Drake）指出，增加3萬多名學生，將需額外資源用於教師、教室、實驗室、學生宿舍等。

今年，柏克萊、洛杉磯、聖地牙哥三所加大均增加了本地學生人數，以彌補流失的非加州學生高額學費的損失。

擴大招生計畫出台之際，加大申請人數創歷史新高。2022年秋季，該系統本科生吸引近21萬1000人申請，比去年增加3.5%，取消標準化測驗的要求，吸引有史以來最大、最多元化的申請者。

加大在一份報告中稱，加大計畫以提高畢業率、縮小公平差距、反映族裔多樣性，支持內陸、山谷地區等服務不足地區，滿足加州在醫療健保、教育、科學等需求。

各校區也有不同發展和策略。洛加大正探索校外可容納600至1000名學生的衛星據點。

柏克萊加大也正考慮在美國太空總署（NASA）擁有的莫菲特機場（Moffett Field）展開衛星計畫，專注於航太工程。

默賽德加大（UC Merced）位於中央谷地校區，完成耗資12億元計畫，包括新的學生宿舍、教室、研究室等擴建，醫學教育也計畫於明年開放。

河濱加大也計畫至2035年，將目前2萬8000名學生增加至3萬5000人。

加大系統計畫至2030年，增加學生數量至3萬3000人。圖為洛杉磯加大。（本報檔...
加大系統計畫至2030年，增加學生數量至3萬3000人。圖為洛杉磯加大。（本報檔案照）

柏克萊加大 加州 洛杉磯

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