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研究：6%童染疫90天後 出現長新冠

記者邵敏／綜合報導
新的研究表明，近6%兒童感染病毒後出現長新冠症狀。(Unsplash.com)
新的研究表明，近6%兒童感染病毒後出現長新冠症狀。(Unsplash.com)

日前發表在「美國醫學學會開放網路」（Journal of American Medical Association Network Open）上的一項新研究發現，近6%感染新冠的兒童，在檢測呈陽性90天後出現長期的新冠症狀。

在住院兒童中，這一比例甚至更高，有9.8%的兒童出現長期的新冠症狀；在檢測陽性後立即出院的兒童中，有4.6%的人在90天後出現長新冠症狀。如果兒童在第一次感染病毒時，出現七個或更多症狀，或者因感染住院超過兩天，他們也更有可能患上長新冠。

此外，新的研究表明，14歲以上兒童比年幼兒童更容易出現長期的新冠症狀，但這並不排除年幼兒童患上這種疾病。14歲以上的兒童更有可能出現長期新冠症狀，包括疼痛、呼吸困難、疲勞和腦霧。

戴維斯加大(University of California Davis)急診醫學系主任、聯合首席研究員Nathan Kuppermann表示，年齡差異的部分原因可能是，由於幼兒自我評估和報告的能力不同。14 歲以下兒童不太能識別腦霧等症狀，他們依賴父母判斷自己的健康狀況，並報告給研究人員；相比來說，14歲以上兒童更容易識別自己的長新冠症狀。

此項研究基於科研人員在急診室調查1884名新冠檢測呈陽性的兒童，並在90天後跟進以檢查新的或長期症狀。該研究從2020年3月持續到2021年1月，涉及八個國家的兒童，包括阿根廷、加拿大、哥斯大黎加、義大利、巴拉圭、新加坡、西班牙和美國。

不過總體而言，兒童中的長新冠症狀不如成年人常見，6月底的數據顯示，19%的美國成年人在初次患病後報告了新的或長期的新冠症狀。

檢測 醫學 義大利

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