官員承諾聯絡州長 卡車司機封鎖屋崙港行動低調結束

在官員承諾協助與州政府進行溝通後，卡車司機結束封鎖屋崙港行動。（Getty Images）

官員表示，抗議加州 零工法案AB5的卡車司機已低調結束為期一周封鎖屋崙 港（Port of Oakland）的行動，25日已返回工作崗位。

此次抗議行動造成屋崙港運作停擺，中谷出口農產品延後出貨，並引發全球供應鏈出現緊張狀態。不過，大部分參與抗議行動的卡車司機25日已返回工作崗位，但現在面臨被捕和必須彌補港口損失的命運。

這些非工會自雇卡車司機與屋崙港並未發生任何衝突，他們採取抗議行為，目的在呼籲加州州長紐森（Gavin Newsom）修改將約7萬名卡車司機和其他獨立合約工視為企業雇員的爭議性法案AB5。

許多卡車司機和貨運公司表示，AB5法案會顛覆一個依賴獨立合約工勞力的行業。但支持AB5法案的主要工會批評，貨運公司使用現行制度拒絕提供卡車司機健康保險、休假和適當薪酬。

儘管封鎖行動在主要立法者沒有做出讓步、紐森強調會實施AB5的情況下結束，屋崙港官員承諾，會擔任獨立卡車貨運公司和加州政府之間溝通的聯絡人。屋崙港高層還表示，將成立一個由卡車司機和港口官員組成的工作團隊，負責處理卡車司機「對實施AB5的憂慮」。

這次迫使屋崙港停工五天的抗議行動，是反對實施AB5法案的最新發展。這項被稱為「零工勞工法」（gig worker law）的法律，最為人所知的是迫使網約車業者Uber和Lyft 將司機視為雇員。Uber和Lyft花費超過2億元讓一項可豁免AB5的法案獲得通過，但這項法案被加州法院裁定為違憲，Uber和Lyft已向聯邦法院提出上訴。

加州卡車司機先前也提出了一項要求停止實施AB5法案的訴訟。但今年6月，最高法院拒絕審理反對AB5法案的案件，允許各州可以開始實施新員工分類制度，因此引發了屋崙港上周的抗議行動。