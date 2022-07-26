屋崙市府錯誤解雇 擬賠前警長150萬元

屋崙市府擬賠償150萬元給被解雇的前警長柯克派翠克。（美聯社）

屋崙 準備向前警察 局長柯克派翠克（Anne Kirkpatrick）支付150萬美元，因為陪審團認定她在2020年是被錯誤解雇；這筆賠款包括其一年的工資、律師費和其他訴訟費用。

今年5月，一個陪審團支持柯克派翠克，她指控警察的公民監督委員會內部存在腐敗。陪審團表示柯克派翠克有權獲得33萬7000美元，或相當於她一年的工資。

到2020年柯克派翠克被解雇時，該警局在21年裡已經經歷了11位局長，柯克派翠克是該職位上聘用的第一位女性，在基層員工中得到了支持，但與警察委員會發生了衝突。在現任警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）去年被聘用之前，她被臨時警察局長Susan Manheimer取代。

柯克派翠克在給舊金山紀事報（Chronicle）的一份聲明中說，陪審團的決定還了她一個清白，並期待著 「把這一章」拋在腦後，繼續她的職業生涯。

柯克派翠克說：「我希望這一有利協議成為一個信號，告訴所有目擊不當行為的證人，尤其是那些執法者：不要保持沉默。我們的系統依靠的是那些即便困難，也要做正確的事情的人。」

2020年，警方的公民監督委員會一致投票 決定無理由解雇柯克派翠克，當時該委員會的前主席說，局長對監督機構隱瞞了信息，沒有進一步遵守聯邦規定的法庭改革。當時屋崙市已接受聯邦監督近20年，現在處於一年的試用期。

市政府表示，柯克派翠克拒絕了她的離職費，即12個月的工資，並選擇了提起訴訟。在她被解雇兩個月後，柯克派翠克提起訴訟，聲稱她揭發了警察委員會內部的腐敗。她的投訴稱，專員們經常試圖獲取警方的人事記錄，希望在個人事務中得到特殊待遇，並且 「經常虐待警察局的工作人員並干涉日常運作」。警察委員會否認了這些指控。

在審判中，柯克派翠克要求獲得超過300萬美元來彌補經濟損失和精神痛苦。

市政府在其和解中否認有任何不當行為或責任，不承認柯克派翠克的指控。市議會在非公開會議上批準了這項和解。

市議會將在周二（7月26日）的會議上對該和解進行公開投票。