屋崙被殺外送員 頭七女友舉辦祭奠

Uber送餐司機馮幹和不幸遇難。她女友Judy燒紙焚香祭奠頭七。（彭一玲供圖）

52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）17日在東屋崙 13街2000街區的家門口遭遇三個歹徒劫車，不幸被槍殺，震驚社區。馮幹和離世七天後，他的女友Judy於24日按照華人傳統習俗，在家門口祭奠他的頭七，希望他安息。

馮幹和17日先將她送到屋崙華埠 買菜，再開車到家門口樓下等待Uber Eats外賣派單，沒想到劫匪跑過來劫車，開槍擊中他的頭部，整個過程僅僅5秒。警方表示，已經找到劫匪車輛，正在透過技術手段收集證據，也希望知情者致電警局凶殺科510-238-3821，或爆料電話510-238-7950，幫助警方逮捕嫌犯。

屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲，連日來一直幫助Judy。Judy非常悲痛，最近還去屋崙亞健社接受心理輔導。彭一玲說，頭七那天，Judy在門口祭奠，希望馮幹和的靈魂能回家看看，「也能安心走。」

彭一玲說，馮幹和哥哥事後檢查他的手機才知道，馮幹和當時接了兩單外賣送單，正在等待第三單，沒想到劫匪忽然衝過來，要他下車。推測他當時可能來不及反應，所以沒有下車，沒想到劫匪如此沒有人性，忽然開槍射殺，令人氣氛而心痛。

華促會徵得馮幹和家人同意，在GoFundMe上設置募捐頁面https://www.gofundme.com/f/driver-patrick-fung-killed-in-east-oakland，希望能籌款幫他料理身後事。截至25日晚上7時40分，已有8萬8713元的籌款。熱心市民可郵寄支票 至華促會辦公室638 Webster St #220, Oakland, CA 94607，抬頭寫「OCIC」，memo備註欄請註明「為馮幹和募款」（Donate for Patrick Fung）。華促會也會在30日的「屋崙華埠七夕街會」上默哀一分鐘，設置募捐箱，愛心人士可在現場捐款。