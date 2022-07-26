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房地產相關應用程式市場 擁210億元商機

編譯組／灣區25日電
結合「房地產」與「科技」的房地產相關應用程式市場公司，已成為近210億元價值產業。(Getty Images)
結合「房地產」與「科技」的房地產相關應用程式市場公司，已成為近210億元價值產業。(Getty Images)

Aalto是一個由灣區當地人去年在自身的高壓找房過程之後、創立的房地產搜尋配對應用程式，其為加州與其他競爭房市的住房危機中，湧現的科技浪潮之一。根據「Prime Indexes」分析師2021年報告，創投家稱其這類初創公司為住房式「PropTech」，是結合「房地產」(property)與「科技」(technology)公司，已成為近210億元價值的產業。

這個新興產業的範圍，從Aalto等房屋銷售初創公司、線上貸款、房屋估值平台、自租或房屋部分所有權等公司，以及購買與重建房屋「iBuyers」公司。還有一些以Airbnb啟發的初創公司，協助擁房人士支付高額貸款或藉由出租部分房產來負擔維護成本。這些初創公司創辦人表示，他們正促進房屋所有權民主化，或推動購買房屋的漫長且繁瑣的文書工作流程現代化。

不過，房屋相關技術淘金熱，也引發誰能贏取房屋的問題，因為有越來越多人對房屋望而卻步。對於大量無家可歸、住房歧視、房屋清算拍賣等危機，平權倡議人士擔憂，部分法規鬆散管理的技術，可能加劇將住房是為財務資產而非人類必需品的轉變，進而擴大不公平現象。

屋崙「TechEquity Collaborative」執行主任布雷斯(Catherine Bracy)表示：「所有這些公司，正在利用某種程度的絕望。」

最近發布「賣給最高出價者：科技如何現金兌現美國夢」(Sold to the Highest Bidder: How Tech is Cashing In on the American Dream)報告，將房地產技術興起，追溯至清算拍賣危機。大型投資者利用動盪，特別是在歷史上被邊緣化的非白人社區、例如東屋崙社區，購買數千間房屋，然後出租給「那些被市場高價逐出市場的人」。

部分私人公司買進或開發用於展示新投資房屋的算法，或用於管理越來越多出租單位數量的軟體。創投家支持「iBuyers」，意指例如「Redfin」與「Opendoor」等即時買家的行業術語，加入房地產業競爭，提供現金買房並整修出售。允許客戶購買一間由多人擁有的部分所有權房屋，其中包括價值10億元的舊金山初創公司「Pacaso」。

與公司投資人相同，iBuyers與部分所有權增長快速，但仍占灣區整體屋主相對較小的部分。布雷斯認為，這類產品與針對低成本房屋產品的初創公司，需經過更多審查，以確保他們不會轉變成掠奪性貸款或不公平情況。

房地產 貸款 投資

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