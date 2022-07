房地產相關應用程式市場 擁210億元商機

結合「房地產」與「科技」的房地產相關應用程式市場公司,已成為近210億元價值產業。(Getty Images)

Aalto是一個由灣區當地人去年在自身的高壓找房過程之後、創立的房地產 搜尋配對應用程式,其為加州與其他競爭房市的住房危機中,湧現的科技浪潮之一。根據「Prime Indexes」分析師2021年報告,創投家稱其這類初創公司為住房式「PropTech」,是結合「房地產」(property)與「科技」(technology)公司,已成為近210億元價值的產業。

這個新興產業的範圍,從Aalto等房屋銷售初創公司、線上貸款 、房屋估值平台、自租或房屋部分所有權等公司,以及購買與重建房屋「iBuyers」公司。還有一些以Airbnb啟發的初創公司,協助擁房人士支付高額貸款或藉由出租部分房產來負擔維護成本。這些初創公司創辦人表示,他們正促進房屋所有權民主化,或推動購買房屋的漫長且繁瑣的文書工作流程現代化。

不過,房屋相關技術淘金熱,也引發誰能贏取房屋的問題,因為有越來越多人對房屋望而卻步。對於大量無家可歸、住房歧視、房屋清算拍賣等危機,平權倡議人士擔憂,部分法規鬆散管理的技術,可能加劇將住房是為財務資產而非人類必需品的轉變,進而擴大不公平現象。

屋崙「TechEquity Collaborative」執行主任布雷斯(Catherine Bracy)表示:「所有這些公司,正在利用某種程度的絕望。」

最近發布「賣給最高出價者:科技如何現金兌現美國夢」(Sold to the Highest Bidder: How Tech is Cashing In on the American Dream)報告,將房地產技術興起,追溯至清算拍賣危機。大型投資 者利用動盪,特別是在歷史上被邊緣化的非白人社區、例如東屋崙社區,購買數千間房屋,然後出租給「那些被市場高價逐出市場的人」。

部分私人公司買進或開發用於展示新投資房屋的算法,或用於管理越來越多出租單位數量的軟體。創投家支持「iBuyers」,意指例如「Redfin」與「Opendoor」等即時買家的行業術語,加入房地產業競爭,提供現金買房並整修出售。允許客戶購買一間由多人擁有的部分所有權房屋,其中包括價值10億元的舊金山初創公司「Pacaso」。

與公司投資人相同,iBuyers與部分所有權增長快速,但仍占灣區整體屋主相對較小的部分。布雷斯認為,這類產品與針對低成本房屋產品的初創公司,需經過更多審查,以確保他們不會轉變成掠奪性貸款或不公平情況。