全球僑校學生暨僑生歌唱賽報名 獎金最高3600元

為鼓勵全球僑校學生、台灣華語文學習中心及國內僑生藉由傳唱華語、閩南語及客語等歌曲、強化華語文學習動機、認識及體驗台灣不同族群語言及流行音樂文化，中華民國 僑務委員會辦理「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」賽事，邀請喜愛唱歌表演的海外僑民子弟參加。

金山灣區 僑教中心指出，今年的全球僑校學生暨僑生歌唱大賽線上初賽即將於7月31日截止，呼籲喜愛歌唱的僑民報名，海外僑校組第一名獎金3600美元、第二名獎金2200元、第三名獎金1100元。優選3名獎金各360元。

僑教中心介紹，比賽的組別分為「海外僑校學生組」、「台灣華語文學習中心組」，以及「國內僑生組」，線上初賽以「個人」為參賽單位。海外僑校學生組線上初賽截止日為7月31日，入圍 線上準決賽者，必須在8月5日至8月21日上傳參賽影片至活動網站，經評審後於8月31日前公布總決賽入圍名單。總決賽訂於9月17日。

台灣華語文學習中心組則必須是僑委會核准設立的台灣華語文學習中心在學學員，並須同意申辦僑胞卡（i僑卡）。線上初賽以「個人」為參賽單位，線上準決賽及總決賽可邀請符合資格同學組成團隊(包含人聲與伴奏），但每一人以參加一組為限。

僑教中心表示，這次比賽最高獎金高達新台幣10萬元，還有獎盃及獎狀以資鼓勵。詳情可洽：金山灣區華僑文教服務中心，408-747-0394分機：117，林怡嫻Yolanda Lin。