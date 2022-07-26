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張曉暢收藏西畫展 展維多利亞時代英國水彩精品

記者李榮／聖他克拉拉市報導
張曉暢（左二）舉辦收藏西畫展。（記者李榮／攝影）
張曉暢（左二）舉辦收藏西畫展。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心目前舉辦「鎏金歲月：2022張曉暢收藏西畫展」，展出張曉暢收藏的維多利亞時代英國水彩精品，包括36幅大師名家西畫作品，例如英國水彩畫大師William Russell Flint爵士的「牧羊姑娘」、前蘇聯現實主義大師Vladimir Aleksandrovich Serov的「水兵肖像寫生」、美國油畫家Richard Schmid的「窈窕淑女」、「完美身影」、William Worcester「讀信的婦人」、英國油畫家Henry Le Jeune的「陽光下的美麗婦人」等。另外還有有烏克蘭著名畫家克里傑夫斯基的「奧徳賽之春」，色調和諧，場景曠遠。

灣區美術家張曉暢1985年畢業於四川美術學院繪畫系，1995年移居舊金山灣區。硅谷亞洲藝術中心館長舒建華介紹，張曉暢的繪畫作品，尤其是其人文色彩濃郁的超現實主義水彩，屢次入選國際比賽並獲大獎，「我們在2016年12月首次為曉暢舉辦個展，由美術史家林木教授作序，前匡時拍賣公司董事長董國強先生題寫展名。那次展覽，曉暢獨闢蹊徑的水彩畫法，其嚴謹的造型和用筆、光怪陸離的色彩變幻以及水意盎然的整體效果都讓觀眾讚歎不已。」

事實上，張曉暢不但是傑出的水彩畫家、美術教育家，也是收藏家。近十年來，張曉暢以專業眼光積累了很多西畫收藏，去年就舉辦「剎那芳華：張曉暢收藏西畫展」。今年，他又整理出藏品中維多利亞時代的水彩精品，除了多位大師的作品，另有美、法、西、意、奧、烏克蘭等各國油畫、水彩名家精品。

William Russell Flint是世界一流水彩畫家，以清雅筆調描繪女性的水彩畫作而聞名，曾任英國皇家水彩學會主席。舒建華表示，他的油畫、蛋彩畫以及版畫作品都頗具特色，以自然本真的風格，一掃維多利亞時代後期因循守舊死氣沈沈的氣氛，又吸收了世界藝術發展潮流的營養，賦予英國水彩藝術以新的生命力，而此次展出的「牧羊姑娘」極具個人風格。

Richard Schmid則是當代世界最傑出的畫家和美術教育家之一，受過嚴格的古典主義訓練，熱愛寫生，喜歡用不同的材料去表現繪畫主題，具有極高的表現力，這次展出的「完美身影」堪稱他的經典傳世之作。舒建華說，在1983年時，這副作品在中國大陸以內部發行的形式出版，對當代油畫界產生深遠影響。

喜歡藝術的張曉暢表示，早期他是從書上看到世界名著，後來有機會到世界各地博物館看到真跡，「那些真身給人的震撼是難以形容的，常常有暈眩的感覺。如夢似幻！」他說，自己在歐美藝術品收藏上偏重於維多利亞時期的作品，因為這些作品給人溫馨、精美、優雅的感覺，「看看這些畫，才明白什麼是藝術的完美境界。」

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