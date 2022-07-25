聖荷西Maplewood Plaza購物中心 恐改建經適房

Maplewood Plaza 購物中心的商戶還在正常營業中（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西 Maplewood Plaza購物中心可能將被改建成280套經濟適用房和一些零售店的住宅區。該購物中心位於聖荷西西南部的聯合大道（Union Avenue）和South Bascom Avenue拐角處。

這一項目的規畫文件顯示，正在擬議開發的住宅將是民眾100% 負擔得起的經濟適用房。預計新開發的建築將會有六層高，包括一層的零售店和停車場，以及二至六層的住宅。初步計畫顯示，在280套公寓中，112套為套房（Studio），16套為一居室，77套為兩居室，75套為三居室。新的零售店將位於聯合大道沿線。

該開發提案處於初步階段，並已提交以獲得城市官員的反饋。最終計畫可能與目前存檔的計畫有很大不同。總部位於舊金山的馬拉科發展公司（ Maracor Development）已被列為該購物中心改建為經濟適用房項目的申請人，正在等待市府的批准。

土地使用諮詢公司矽谷協同效應（Silicon Valley Synergy）首席執行官施德勒（Bob Staedler）表示：「Maplewood Plaza開發提案遵循了將業績不佳的零售地點轉變為經濟適用房的模式」。

Maplewood Plaza購物中心的一個酒類零售商 Maplewood Liquor的老闆表示，他並未接到任何官方通知，他在此地已經營了數十年，目前的租賃合同是十年租期，離到期還有好幾年時間，所以他認為這個項目是不會實施的。如果房東 確實要賣掉這個店鋪，他可以按合同獲得一定的經濟補償，但他還沒想過若關閉店鋪後，未來要怎麼打算。

經營一家中國功夫培訓中心的華裔老闆宋先生就沒有那麼幸運了。他的租賃合同上寫明，只要房東提前通知他終止合同，房東就無需向他支付違約賠償金。這家功夫培訓中的地墊和鏡子等硬件設施都是要根據場地實際情況專門訂製的，如果需要搬離，宋先生將要損失約2萬元重新租一個店鋪並裝修。宋先生目前的租賃合同是五年期的，離合同到期還有兩年時間，他在22日上午剛收到房東的郵件，提醒他不用擔心，因為這個項目還在討論中，不一定會通過。

另一家由亞裔經營的中餐廳富貴樓的老闆正在休假。餐廳的前台服務員因這個項目規畫而感到焦慮。她現在還在租房，如果這裡確定要被改建，她可能會失去工作，而且可能得不到任何經濟補償。她說，「我現在年紀大了，不好找工作」。

開發項目所在地的現有零售店總面積為2萬3800平方呎。該地點目前設有零售中心，該中心擁有眾多商店和餐館。可能因擬建項目而被推平的商家包括：中國功夫培訓中心宋氏功夫（Song's Kung Fu）、中餐廳富貴樓（Union Chinese Restaurant）、酒類零售商Maplewood Liquor、快餐店Harbor Fish & Chips、咖啡廳Maya's Cafe、烘焙店Anwar Bazaar & Bakery、寵物護理店Lush Spaw 和 理髮店Vogue Salon & Lounge 等商家。