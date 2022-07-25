橡樹大火蔓延 朝優勝美地西區擴展 燃燒面積達1.4萬畝

「橡樹大火」24日上午續朝優勝美地國家公園 (Yosemite National Park) 西區蔓延，燃燒面積高達1萬4000畝。(美聯社)

上周五22日爆發的「橡樹大火」(the Oak Fire) ，24日上午續朝優勝美地 國家公園 (Yosemite National Park) 西區蔓延，燃燒面積高達1萬4000畝。數千瑪利波薩郡(Mariposa Country) 居民被迫遷離家園。這是加州 今年規模最大，爆發力最強的森林大火。加州消防廳 (the Cal Fire) 動員無數消防員極力搶救，仍無法掌控火勢發展。

加州消防廳表示，災區發生地瑪利波薩縣約有2600棟建築物面臨山火 威脅，縣內居民約有三分之一面臨撤離家園命運。

消防廳發言人瓦士奎斯 (Hector Vasquez) ，氣候乾旱，森林草木乾枯，森林救火員面臨嚴峻考驗。23日晚間，大火朝南方與東南方迅速蔓延，由於風勢微弱，「橡樹大火」24日將繼續朝同一方向蔓延。他說，整個森林地區由於長期乾旱，一片乾枯草木，正是助燃大火的絕佳燃料，情況非常危險。

國家氣象局資深氣象學家巴羅 (Jeffery Barlow) 指出，24日氣溫將上升到90度左右高溫，加上低濕度，非常有利於火勢迅速蔓延。他說，雖然風速不強，可是森林極其乾燥，非常容易引燃。

巴羅說，今年年初出現強風，吹倒許多森林樹木，這些乾枯死樹正是山火最佳燃料，希望天氣轉變，帶來一些雨水。

加州消防廳目前一共出動2000名以上消防員，225輛救火車，以及58台推土機與「橡樹大火」搏鬥。這58台推土機切斷火線，希望藉此控制火勢。另消防廳也出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。

「橡樹大火」22日下午於瑪利波薩縣140號公路與Carstens路交會處附近爆發。野火爆發地點屬農業地區，由於加州長期乾旱，附近草木乾枯，大火一發不可收拾，迅速朝內華達山脈蔓延，23日山火地區出現一道長達2萬呎的濃煙。

根據加州消防，「橡樹大火」至少燒毀了10棟建築，另5棟建物損傷嚴重。目前大火瑪馬利波薩縣一歷史小城不遠。此歷史性小城建於1850年代加州掏金期。警方表示，23日晚間，瑪利波薩縣一小學校園設災民收容中心，山火爆發後，已有70名災民以及他們的寵物暫時遷入避難。

山火產生濃煙籠罩塞拉 - 內華達山脈。從坡洛沃克松 (Pollock Pines)到南太浩湖的50號公路路段亦籠罩一片有害氣體。專家指出，山火煙霧24日將飄落到北加州與西內華達州地區，影響當地空氣品質。