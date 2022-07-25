我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

橡樹大火蔓延 朝優勝美地西區擴展 燃燒面積達1.4萬畝

編譯組╱24日電
「橡樹大火」24日上午續朝優勝美地國家公園 (Yosemite National Park) 西區蔓延，燃燒面積高達1萬4000畝。(美聯社)
「橡樹大火」24日上午續朝優勝美地國家公園 (Yosemite National Park) 西區蔓延，燃燒面積高達1萬4000畝。(美聯社)

上周五22日爆發的「橡樹大火」(the Oak Fire) ，24日上午續朝優勝美地國家公園 (Yosemite National Park) 西區蔓延，燃燒面積高達1萬4000畝。數千瑪利波薩郡(Mariposa Country) 居民被迫遷離家園。這是加州今年規模最大，爆發力最強的森林大火。加州消防廳 (the Cal Fire) 動員無數消防員極力搶救，仍無法掌控火勢發展。

加州消防廳表示，災區發生地瑪利波薩縣約有2600棟建築物面臨山火威脅，縣內居民約有三分之一面臨撤離家園命運。

消防廳發言人瓦士奎斯 (Hector Vasquez) ，氣候乾旱，森林草木乾枯，森林救火員面臨嚴峻考驗。23日晚間，大火朝南方與東南方迅速蔓延，由於風勢微弱，「橡樹大火」24日將繼續朝同一方向蔓延。他說，整個森林地區由於長期乾旱，一片乾枯草木，正是助燃大火的絕佳燃料，情況非常危險。

國家氣象局資深氣象學家巴羅 (Jeffery Barlow) 指出，24日氣溫將上升到90度左右高溫，加上低濕度，非常有利於火勢迅速蔓延。他說，雖然風速不強，可是森林極其乾燥，非常容易引燃。

巴羅說，今年年初出現強風，吹倒許多森林樹木，這些乾枯死樹正是山火最佳燃料，希望天氣轉變，帶來一些雨水。

加州消防廳目前一共出動2000名以上消防員，225輛救火車，以及58台推土機與「橡樹大火」搏鬥。這58台推土機切斷火線，希望藉此控制火勢。另消防廳也出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。

「橡樹大火」22日下午於瑪利波薩縣140號公路與Carstens路交會處附近爆發。野火爆發地點屬農業地區，由於加州長期乾旱，附近草木乾枯，大火一發不可收拾，迅速朝內華達山脈蔓延，23日山火地區出現一道長達2萬呎的濃煙。

根據加州消防，「橡樹大火」至少燒毀了10棟建築，另5棟建物損傷嚴重。目前大火瑪馬利波薩縣一歷史小城不遠。此歷史性小城建於1850年代加州掏金期。警方表示，23日晚間，瑪利波薩縣一小學校園設災民收容中心，山火爆發後，已有70名災民以及他們的寵物暫時遷入避難。

山火產生濃煙籠罩塞拉 - 內華達山脈。從坡洛沃克松 (Pollock Pines)到南太浩湖的50號公路路段亦籠罩一片有害氣體。專家指出，山火煙霧24日將飄落到北加州與西內華達州地區，影響當地空氣品質。

防火廳出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。(美聯社)
防火廳出動17架直升機，從空中灑水控制火勢發展。(美聯社)

加州 山火 優勝美地

上一則

平園街區派對文化交流 促亞非裔團結反仇恨

下一則

聖荷西Maplewood Plaza購物中心 恐改建經適房

延伸閱讀

加州優勝美地野火失控 進入「緊急狀態」

加州優勝美地野火失控 進入「緊急狀態」
質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州
24小時燒近萬英畝 優勝美地「橡樹大火」急撤6000居民

24小時燒近萬英畝 優勝美地「橡樹大火」急撤6000居民
2030年前 加大擬增3 .3萬生給加州人

2030年前 加大擬增3 .3萬生給加州人
陳仁宜謝支持者 盼贏11月決選

陳仁宜謝支持者 盼贏11月決選

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）

卓美玲再任山麓社區學院校長 曾掌該校12年

2022-07-18 02:16
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）

人口狂外流 舊金山灣區結構改變

2022-07-18 21:53

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險