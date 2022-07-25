羅康納 疫後首度向選民匯報工作 談槍枝管理、烏克蘭戰爭等

聯邦眾議員羅康納在會議上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

代表矽谷的聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）日昨在佛利蒙市活動中心舉行工作匯報會議。這是自新冠疫情大流行以來，羅康納第一次面對面地向選民們報告他的工作，並接受群眾現場提問。

在23日的會議上，羅康納提及或回答了關於槍枝管理、氣候變化、烏克蘭 戰爭、墮胎 權、美國民主、通貨膨脹、住房、稅收等問題。

對於全球氣候危機，最高法院聯邦國環境保護署（United States Environmental Protection Agency）無法合理地為溫室氣體排放問題立法。羅康納認為，民眾都不是氣候專家，不應該只靠自己的判斷去為溫室氣體排放問題立法，要聽從專家建議。他鼓勵民眾：「我們應該更高調地在法庭上為這件事站起來」。

對於槍枝管理，羅康納認為，要做好更多關於18至21歲的年輕槍枝擁有者的背景調查，查清他們是怎麼得到這些槍枝的，他們為什麼需要這些槍枝。他說：「持槍不是一個絕對的自由。如果你像其他大多數人一樣，是個有責任心且守法的好公民，那你是被允許持槍的」。

對於墮胎權問題，羅康納表示：「他們把自己的權力推得太遠，已經離他們責任範圍很遠了。我們要用力地把他們過度使用的權力推回去」。羅康納認為這是一項緊急事件，如果不及時行動，「我們可能會看到墮胎的婦女被逮捕，這就是一件錯事」。

對於貧富差距和稅收問題，羅康納告訴大家，美國72%的財富掌握在10%的人手裡，「我們必須要做到的是公平。保證大家都能得到教育的機會，能夠得到健康護理，有足夠的營養等基本需求。我們必須向有錢人徵稅，然後把錢投資到有需要的地方，這樣才能讓經濟和民主更加強大有力」。

對於中國貿易的問題，羅康納說，「我們應該重新恢復製造業的平衡，保護包括美國在內的全世界的製造能力。我們不想要中國往美國傾倒貨物。但是我們也需要系統得看待這個問題，想清楚應該設立什麼樣的貿易規則，我們自己要建造什麼東西等問題」。

對於遊民問題，羅康納認為還需要更多的聯邦資金，幫助建造更多住房。

烏克蘭戰爭方面，羅康納表示，他贊同美國現在的做法，「我們沒有更多的選擇，只能為烏克蘭提供武器支持」。