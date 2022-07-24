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物理學家馬中珮尋找更遠更大黑洞 最擔心俄烏戰升級釀世界大戰

記者劉先進／柏克萊報導
馬中珮已申請到明年5月使用韋伯望遠鏡進行觀測。望遠鏡敏感度越高，越能捕捉更遠星系的光子，測算星球的轉速，再算出黑洞質量，幫助尋找超大黑洞。（馬中珮供圖）
馬中珮已申請到明年5月使用韋伯望遠鏡進行觀測。望遠鏡敏感度越高，越能捕捉更遠星系的光子，測算星球的轉速，再算出黑洞質量，幫助尋找超大黑洞。（馬中珮供圖）

柏克萊加大天文和物理學系韋伯講座教授馬中珮（Chung-Pei Ma），5月初獲選為美國國家科學院院士。她最近表示，正在尋找更遠更大的黑洞，探尋宇宙奧秘。50億年後，太陽將熄滅，仙女星系（Andromeda）也將撞擊銀河系。毀滅地球的方式有很多種，人類自己來毀滅地球的可能性要大得多。目前，很擔心俄烏戰爭升級可能引發經濟危機及世界大戰。

馬中珮說，美國國家科學院是獨立私人機構，對政府的政策影響力很大。科學院為美國的科學政策和方針建言，非常榮幸入選。

身為宇宙學家和天體物理學家的馬中珮，研究暗物質與暗能量、銀河形成和演變。她帶領的團隊於2011年與2016年發現超級大黑洞。馬中珮的父親是資深新聞學者馬驥伸，母親是曾任監委的前中華日報社長黃肇珩。

超電腦運算 研究組大突破

黑洞是宇宙空間內存在的一種超高密度天體，即使光也無法逃脫它的引力束縛，儀器和肉眼都無法直接觀測到。但如果有黑洞，因為萬有引力的影響，附近的星球轉速會加快。這樣，根據萬有引力定律，就能測算黑洞質量。其質量可以達到太陽的2百億倍，能幫助人類瞭解宇宙的演變和發展。

馬中珮說，40年前，人類發現銀河系黑洞和距離太陽系5500萬光年的M87星系超大黑洞。她正在尋找更遠更大的黑洞，比M87黑洞還大3到4倍。「就好比人類發現一隻新動物，就想知道是否有一群，住在哪裡。」

拜登總統上周展示了由韋伯望遠鏡拍攝的圖像，NASA官員和天文學家稱讚該圖像是迄今為止拍攝的宇宙最深的圖像之一。比如，一張圖片中的遙遠星團被命名為SMACS 0723，揭示了更遙遠星系的存在。來自這些星系的光是超過130億年前發出的，通過星團的引力場放大而可見。

馬中珮此前在夏威夷的凱克天文台控制室研究。（馬中珮供圖）
馬中珮此前在夏威夷的凱克天文台控制室研究。（馬中珮供圖）

馬中珮已申請到明年5月使用韋伯望遠鏡進行觀測。望遠鏡敏感度越高，越能捕捉更遠星系的光子，測算星球的轉速，再算出黑洞質量，相當於幫助尋找超大黑洞。「哈勃望遠鏡發射32年以來，其觀測已經為我們帶來了頗多宇宙奇蹟。韋伯壯觀的首批圖像表明，其表現比預期的還要好。明年5月我能進行觀測，迫不及待地等待著新的觀測數據。」

馬中珮說，科學上的任何發現，收集數據只是一部分過程，解析數據的方法也至關重要。分析龐雜的數據，需要強有力的電腦。這兩年，她領導的研究組在超電腦運算和軟體上均有大突破，計算比以前快將近10倍。「利用人工智慧的方法，計算星球軌道，模擬軌道，把數據和模擬比較，看那個模型最符合。因為有現代化的人工智慧，有更好的軟體，解析數據更快，縮短時間。解析更多種的可能性，找到新黑洞的速度更快。」

再過50億年 太陽也會熄滅

馬中珮說，因為萬有引力的作用，銀河系和最近的仙女星系可能會在50到70億年後碰撞，撞擊中會產生新星球。兩個星系中均有黑洞，會產生新的孿生子黑洞，距離很近，互相影響，可能引起重力波。「地球不在銀河系中間，不見得會毀滅，但星系撞擊產生新的現象。不過，太陽存在50億年，目前處於中年期。再過50億年，太陽也會熄滅，到時地球一定受影響。」

馬中珮說，毀滅地球的方式很多，相比於星系碰撞、太陽熄滅，人類自己毀掉地球的可能性，要大得多。自然、宇宙很優美，人類可以用數學和物理測量規律做出預測，但人類是複雜生物，頭腦思考能力出類拔萃，其行為卻難以預測。「很多人預測俄羅斯不會入侵烏克蘭，但最後戰爭還是爆發。某一天，哪個領導人或哪個國家不高興，可能就攻擊另外一個國家，進而導致世界大戰。就算解決俄烏問題，也有還有其他挑戰，氣候變遷等。作為一個物理學家，頗為擔心。雖然人類不能阻止星系相撞、太陽滅亡的過程，卻應能控制自己的行為。」

馬中珮說，看到俄烏戰爭，南加台裔教堂槍殺案，感覺心痛和掙扎。但同時也慶幸，能坐在地球上，思考研究遙遠星系的天文現象和物理規律，「希望更多人能將眼光放遠一點，別執著於眼前。」

馬中珮平常喜歡拉小提琴。（馬中珮供圖）
馬中珮平常喜歡拉小提琴。（馬中珮供圖）

韋伯望遠鏡 人工智慧 柏克萊加大

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