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幫助小企業 聖縣啟動供應商差別研究改進採購流程

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖縣首席運營官馬爾克斯。（圖片取自縣府官網）
聖縣首席運營官馬爾克斯。（圖片取自縣府官網）

為增加小型企業的機會，聖他克拉拉縣和MGT諮詢公司（MGT Consulting）於21日啟動了全縣供應商差異研究。該研究將收集和使用數據，研究不同企業的業務能力，並分析企業為何被選為本縣的承包商。

該研究將會開展外展會議，聽取當地供應商的意見。 MGT諮詢公司將在8月至9月期間將舉辦五場線上商務參與論壇，第一場論壇的時間定於8月11日， MGT將在縣工作人員不在場的情況下主持會議，以保證供應商能夠保持匿名。

聖他克拉拉縣首席運營官馬爾克斯（Miguel Márquez） 表示，聖他克拉拉縣希望鼓勵供應商和小企業參與差異研究。 「我們生活在一個多元化的縣，面臨著多樣的挑戰，人們面臨著多樣的需要。這項研究將幫助我們改進採購流程，以更有效地解決仍然存在的不公平現象」。

聖他克拉拉縣首席採購官克拉克（Gene Clark） 說，「這是供應商告訴聖縣如何幫助他們的機會，供應商和小企業應該在參加商業論壇和填寫供應商調查時保持開放和誠實。我們希望改進我們選用供應商的流程，使其對每個人都具有包容性。」

MGT諮詢公司推出了一個新網站countyofsantaclaradisparitystudy.com，可以讓供應商了解有關該研究的更多信息，並填寫供應商調查表格。 MGT還將從供應商池中隨機選擇企業參加訪談和商業調查。

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