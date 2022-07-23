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林則徐、何振岱後人 何欣晏訪灣區藝文交流

記者李榮／聖荷西報導
何欣晏（左二）到灣區與藝文界人士交流。（何欣晏提供）
何欣晏（左二）到灣區與藝文界人士交流。（何欣晏提供）

林則徐第七代後人、何振岱第四代嫡孫女何欣晏，近日訪問灣區，與多位灣區文化藝術人士交流，並拜訪科技與藝術組織。在南加州推廣文化藝術多年的何欣晏表示，未來將在北加也舉辦展覽，促進交流。此行在灣區碰見了許多女性跨領域的藝文朋友，之後何振岱文化研究基金會年度大型慈善活動時，也會邀請灣區人士前去參加。

何振岱是清光緒23年的舉人，也是詩詞家、古文家、傳統詩學教育家，是「同光體」閩派總殿軍。何振岱的著作很多，著作有「覺廬詩草」7卷、「我春室文集」4卷、「榕南夢影錄」2卷、「心自在齋詩集」1卷、「壽春社詞抄」8卷、「西湖志」24卷傳世，另還有有「易學錄」、「明詩話」、「詞話」和「筆記」等未出版。

何振岱的後人在世界各地都有，何欣晏是何振岱第四代嫡孫女。何欣晏也走上藝文推廣之路，2016年創辦何振岱文化研究（美國）基金會。她指出，自己受到傳統家學的影響，同時也對中華文化產稱濃厚的興趣，因此希望將中華文化推廣到世界，促進文化的傳承與交流。

她表示，自己多年來一直從事文化藝術工作，幾年前舉辦周年活動，把詩歌舞蹈，與藝術一起結合。之後又邀請北京故宮，將故宮的國寶用虛擬實境的形式到洛杉磯展現。同時也與洛杉磯加大（UCLA）合作，讓故宮的專家與洛杉磯加大東亞文化學者交流。事實上，幾年下來，基金會已經舉辦了40多場公益講座。

何欣晏說，這次來灣區參加了矽谷科技華商協會（SVCTBA）的活動，另外也拜訪了舊金山中華藝術學會。正在規畫與北加辦一些活動，推動中華文化的交流，並且與洛杉磯做平行的展覽。

這趟她與不少灣區藝文界人士見面，她表示：「硅谷女性與洛杉磯還是挺不同的。硅谷女性既可以乘風破浪，又可以畫雲海，而且很多人都是跨界。不少人正職是工程師、是管理層、是律師，但同時又從事文學，寫創作小說，參加慈善推廣，非常令人敬佩。」

洛杉磯加大 灣區 北加

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