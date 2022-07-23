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庫比蒂諾市經理 華裔唐葳蘋8月29日上任

記者熊移山／庫比蒂諾報導
新任庫比蒂諾市經理唐葳蘋，將於8月29日上任。(記者熊移山／攝影)
新任庫比蒂諾市經理唐葳蘋，將於8月29日上任。(記者熊移山／攝影)

南灣庫比蒂諾市日前由議會五票全數通過新任市經理唐葳蘋(Pamela Wo)任命案，她將在8月29日正式上任。唐葳蘋雖然不是庫市第一位亞裔女性的市經理，但卻是加州少數市經理年齡沒有超過50歲，並且在灣區已經有20多年的公職經驗。特別是她長期在城市計畫部門工作，對於城市發展及規畫有著豐富的歷練，預期將會為庫市帶來一分新氣象。她對自己的期許是「少說多做、多觀察，再將自己的專長貢獻在工作成果上」。

唐葳蘋在台灣出生，國中畢業後全家移民灣區矽谷。雖然沒有實際住過庫市，但是和當地有很深厚的關係。她畢業於林布魯克高中(Lynbrook High School )，大學在柏克萊加大(UC Berkeley)主修建築及城市計畫，畢業後短暫在建築師事務所工作後就轉入公職。曾在聖他克拉拉縣、吉爾洛(Gilroy)城市發展部門工作，目前是擔任聖布魯諾市(San Bruno)的社區和經濟發展單位總監。

市長蒲仲辰（Darcy Paul）表示，一個成功城市的背後都有一位盡責的市經理。她能提供議員們不同的專業建議及規畫，讓議會做最後決定。相信在唐葳蘋協助下，庫市將繼續為市民提供更有效及更公平的服務。

唐葳蘋對自己能接任這份工作，除了表達了感謝市議會對她的信任，也期待在成為社區的一員後，能和市府團隊一起努力建設庫比蒂諾。

她表示，因為目前還未上任，所以對庫市並沒有全盤了解。但是多數城市都有著的少子化及住房危機和社會福利等問題。她相信溝通、了解、傾聽和專業的規畫及執行都是一樣重要。特別是庫市是一個亞裔族群比重較大的城市，如何讓亞裔的聲音能真正傳達出來，以及如何協調族群之間矛盾也都是未來的施政重點。

混合了亞裔傳統觀念和美式工作風格的唐葳蘋表示，團隊合作絕對是成功的關鍵，但少說多做是她一直以來做事態度。特別一位亞裔女性在職場上所受到的關注及壓力絕對超過外界想像，如何面對及調整心態都是她將面臨的議題，而這個職位勢必要處理大量來自專業人士及一般大眾的意見、質疑。她很有自信，自己可以發揮溝通的強項去處理未來的挑戰。

亞裔 灣區 柏克萊加大

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