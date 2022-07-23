加州參議員威善高談立法 關注猴痘、藥癮、學生住房…

加州參議員威善高華埠談立法相關，關心猴痘病毒的擴散，支持建造更多住房。（記者李怡／攝影）

加州參議員威善高（Scott Weiner）22日在舊金山華埠嘉賓閣舉行媒體見面會，就他本立法年度的相關法案、猴痘 、精神健康和藥物成癮、學生住房，以及其他華人社區所關心的相關問題，進行探討。

威善高首先提到當下在舊金山灣區急速爆發的猴痘病毒；他表示，即使病毒現在主要影響的是同性戀和雙性戀男性，但如果不能持續的即時控制，將開始影響到其他社區。因此他與州議會同事向州長和立法領導層提交緊急申請，要求提供緊急狀態預算資金，以幫助當地社區應對猴痘病毒的檢測、疫苗接種和教育外展服務，並促聯邦政府立即提供更多的疫苗。

威善高表示，他一直在做的一些立法工作，非常重視民眾心理健康和成癮治療；包括撰寫立法強制保險公司為心理健康和成癮問題提供更好的服務，今年將確保癮君子獲得更多的治療服務。促進立法合法化毒品 安全注射中心，以避免毒品注射過量致死。同時避免在街道上、公眾視野中、民眾住家附近或企業附近使用毒品。也不再讓社區中的兒童目睹毒品注射，還民眾一個安全健康的社區。

「我們也一如既往努力滿足社區的住房需求，因此今年會監測主要立法來擴大學生住房。」威善高說，很多就讀加州大學 、科羅拉多州立大學或社區學校的學生，無法獲得學生宿舍；學生的住宿條件擁擠或住在汽車旅館或汽車裡，加州學生無處可住的比率很高。因此，他會致力於立法使加大、州大及社區學院，更容易申請在校園內建造學生宿舍，為學生提供居住的地方。

威善高將在11月投票中，加快批准新住房的全國憲章修正案。

威善高還計畫提出立法，關於改善更多的公共交通和巴士服務，為行人和騎自行車的人提供更安全的街道和社區。他說：「所以我制定立法，讓MTA和其他交通機構更容易建立行人安全改進措施，創造快速的巴士服務，讓乘客可以快速乘車。」

威善高一直支持建造更多住房的立法；「我們通過參議會第9號法案，支持住房建造；這項法案允許人們在同一住房單元內建造兩、三或四棟單元樓，而不只是單戶住宅。且通過立法實施不允許城市債券審批的住房審批流程。」