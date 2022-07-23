涉種族言論惹議 要求華裔教委徐安辭職 聲浪擴大

舊金山華裔教育委員徐安涉種族言論惹議，更多舊金山團體和官員要求她辭職並退出教委會。（取自推特）

要求舊金山 華裔教育 委員徐安（Ann Hsu）辭職的風波愈演愈烈，有更多舊金山組織和官員站出來要求徐安就發表種族主義 言論下台。

截至22日，包括市議會議長華頌善（Shamann Walton）、市議員陳詩敏（Connie Chan）和潘正義（Dean Preston）、舊金山教育工作者聯合會（United Educators of San Francisco）、亞太裔委員會（Asian Pacific Islander Council）、舊金山西語裔民主黨俱樂部（San Francisco Latinx Democratic Club）、學區的非裔家長諮詢委員會（African American Parents Advisory Council），都要求徐安對發表不當言論一事辭去教委職務。

舊金山教育工作者聯合會先前對徐安作出譴責，但於21日晚上要求徐安辭職並退出11月選舉。

舊金山教育工作者聯合會會長庫里爾（Cassondra Curiel）措辭強硬地說：「一個本應為舊金山公立學校所有學生爭取利益的人，竟在候選人問卷中做出種族主義和冒犯性言論，讓人感到悲哀和震驚。徐安在我們孩子的教育中沒有立足之地，她必須辭職並退出教委會。」

不過，市長布里德、公辯律師岡薩雷茲（Matt Gonzalez）和華裔家長諮詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）都力挺徐安。

岡薩雷茲說：「我覺得她是一位非常善良且做事周到的人。我認為應該原諒她，同時也鼓勵其他人也這麼做。認識徐安的人都知道，她不是種族主義者。我相信，大家都曾說過一些我們事後覺得後悔的話。」

徐安是在填寫舊金山家長行動小組（San Francisco Parent Action）候選人問卷時，在學區如何改善邊緣化學生學業成績的問題上表示「非裔和西語裔學生面臨的最大挑戰是缺乏家庭的支持」、「住房和糧食不安全導致家庭環境不穩定，加上缺乏家長鼓勵，使學生無法專注或重視學業」，結果引發軒然大波。

舊金山紀事報（Chronicle）編輯認為，徐安的發言符合該報的種族主義定義，因為使用對族裔的刻板印象描述。

徐安20日與舊金山家長行動小組成員見面，再次為此事道歉。

舊金山家長行動小組領導人說：「我們沒有要求徐委員辭職，但無法讓事件就這麼過去，因為它深深影響了我們的社區，我們期望看到徐委員做出更好的行動和承諾。」

繼續力挺徐安的華裔家長諮詢委員會在社群媒體上發文說：「徐委員不當的措辭造成了傷害。但是，她在她無條件的道歉和承諾中展現了領導力。」