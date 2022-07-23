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灣區搶名表增多 今年已逾20劫案 警研判由集團策畫

編譯組／舊金山22日電
舊金山灣區名表搶案增多，警方提醒民眾小心。（美聯社）
舊金山灣區名表搶案增多，警方提醒民眾小心。（美聯社）

舊金山警察局22日向公眾發出警告，稱佩戴如勞力士等價值數萬元豪華手表的人，正成為小偷的襲擊目標，

該部門調查2022年初以來發生的二十多起高端手表盜竊案。警局發言人盧愛卡（Robert Rueca）說，最近這些搶劫案中價值最低的手表是1萬元。

警方沒有提供這些案件的細節，但表示這些案件發生在 「城市中人流量大、人氣旺的地段」。盧愛卡說，搶劫案發生在北灘、瑪連納和聯合廣場等地區。但他強調 「這種情況在城市的任何地方都可能發生」。盧愛卡說，警方認為這些搶劫是由集團 「策畫組織的」。

在發出這一警告前，東灣的警察已對最近發生的至少三起手表和珠寶盜竊案作出應對。

核桃溪居民祖瑪希瓦（Elvira Zhumasheva）告訴KTVU新聞，7月19日，兩名男子跟蹤她的未婚夫回家，掄手槍打了他後搶走了他的勞力士表；「兩個人持槍說『不要動，把你的手表給我們』」，祖瑪希瓦告訴該電視新聞台。

此外，本月稍早，一名青少年和兩名未成年人涉嫌在丹維爾Trader Joe's停車場搶劫一名男子4萬元勞力士表被捕。

桃溪警察局7月16日發表聲明說，為應對珠寶盜竊案，警局已在市中心增加巡邏班次。舊金山警方建議公眾在市內外出時，將貴重物品別露白，收放在外人看不見的地方或留在家中。盧愛卡說，如果被搶劫，要表示出順從，因為嫌疑人往往有武器。

舊金山警察局表示，搶劫專案組正在調查最近的犯罪事件，並追蹤任何可能逮捕嫌犯的線索。

警察 舊金山 核桃

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