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無家者服務領袖：遊民是社區問題 籲提供最後一哩服務

記者李怡 / 舊金山報導
Open Door 的執行團隊負責人Mary Scott表示，「無家者不是個人問題，而是社區的問題。」（記者李怡／翻攝）
Open Door 的執行團隊負責人Mary Scott表示，「無家者不是個人問題，而是社區的問題。」（記者李怡／翻攝）

在少數族裔媒體中心的每周新聞簡報會上，22日討論全國各地如何有效的應對和安置無家可歸者；來自各州的社區領袖代表做出發言，並分享已經取得成效的治理經驗。

無家遊民是全國各州選民一直在關注的事情；擔任無家者服務的公益社區組織Open Door 執行團隊負責人斯考特（Mary Scott）表示，面對遊民，人們要改變觀念，「遊民不是個人問題，而是社區的問題。」因社區中對與遊民的刻板印象，導致大多數人拒絕為遊民服務。

Open Door的案例分享是，為遊民提供創新性的住房策略，提供「最後一哩」服務，提供住房的返修、輔導服務等多樣的服務項目，保障遊民現象不再增多。

她表示，不是所有的遊民都有精神上的問題，應幫助他們找到工作機會、建立個人的信任關係，加強社區與社區之間的合作。

會議中還總結遊民現象的成因，如低收入群體、退伍軍人、破產或是受傷者很容易成為無家者。目前全國遊民的居住基本上是在庇護所、車庫或帳篷區域；全國大部分地區面對遊民最大的挑戰就是缺乏經濟適用房，很難找到願意租房子給無收入的房源。

斯考特表示，治理遊民現象，還需要給社區組織普及常識性的知識；如長期遊民的定義，是連續無家一年或是斷續三年。終結遊民現象的定義，是為其提供永久性住房和服務；功能性清零是長期遊民少於三人。此外，應該提供確切公開的數據給社區民眾，以便給民眾提供準確的判斷和治理的信心。

薩爾特（Marcus J. Salter）是長期青年外展工作者和預防無家可歸工作者，他分享在俄亥俄州哥倫布解決遊民問題的經驗，總結兩點，就是預防與即時止損。 

薩爾特說，首先是在城市內建立預防遊民增多的體系，如為遊民提供服務網絡、即時追蹤遊民數據、把各社區合作的流程正規化，了解整個遊民服務聯盟的合作方式，追蹤報導遊民的情況，打電話、拜訪或是自行報告。再者是做好資源調整，特定資源如提供「庇護所」，提供成年人庇護所或是家庭庇護所；其次要定期關注哪些治理的方式會奏效，思考要如何做可以強化服務聯盟。

目前舊金山在下諾布山區開放可容納430個床位的新庇護所，近期還會再增加592個庇護床位；預計到今年9月，舊金山會共計新增1000多張床位來安置遊民。

主辦單位表示，遊民是舊金山乃至全州全國選民一直在關注的問題，本次少數族裔媒體中心召開的會議，是為了傳播分享更多有效治理無家者的經驗，供更多的城市借鑑。

遊民 庇護 舊金山

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