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毒品注射站下月投票 反毒聯盟籲嗆聲

記者熊移山／聖荷西報導
加州反毒警官協會(CNOA)和加州反毒品聯盟(CCAD) 22日舉行一場視訊研討會，會議主題以所有「毒品合法化虛擬記者會」來諷刺可能會通過的法案。(記者熊移山／攝影)
加州反毒警官協會(CNOA)和加州反毒品聯盟(CCAD) 22日舉行一場視訊研討會，會議主題以所有「毒品合法化虛擬記者會」來諷刺可能會通過的法案。(記者熊移山／攝影)

加州參議會第57號法案簡稱SB57，或是說開放的「安全毒品注射站」計畫，6月份在加州議會投票時以21票超過半數1票通過。8月份，議會將進行第二輪的投票，如果再次超過半數，本案就會交由州長簽署執行。加州反毒警官協會(CNOA)和加州反毒品聯盟(CCAD) 22日舉行一場視訊研討會，除了呼籲民眾繼續努力讓自己選區內的代表在SB57議案上投下反對票，也希望民眾加入8月3日舉辦的SB519「開放迷幻藥」公聽會，表達自己反對的立場。

線上會議由CCAD副總裁李少敏（Frank Lee）及CNOA法律顧問John Lovell共同主持，現場邀請到多位重量級的反毒人士，包括加州議員庫柏（Jim Cooper）、白宮國家藥物管制政策辦公室Dr. Roneet Lev、CNOA主席Glenn Walsh。李少敏強調，下個月真的是決定加州未來的關鍵時刻，少數政客藉由「人道主義」的話術Harm Reduction計畫來粉飾建立「安全毒品注射站」計畫，試圖讓注射毒品合法化。

另外，8月3日的SB519迷幻藥物合法化公聽會更是讓人匪夷所思，迷幻藥對人體利大於弊，造成的幻覺對使用者及旁觀者都是危險的。希望民眾在當天上午9點進入下列連結 https://apro.assembly.ca.gov/hearings，再打電話表達自己的心聲(電話號碼將於當日公佈)。

CNOA主席Glenn Walsh則表示，從世界上少數國家在執行安全毒品注射站計畫後所得到的結果都可以發現，當地吸毒人口只會越來越多，造成了更多的藥物過量死亡和犯罪，因吸毒致死的人數也是每年都在提高。可見這樣的作法只會吸引毒販、吸毒者、強盜、無家可歸者等，讓附近社區無法居住。

Dr. Roneet Lev嚴肅地提醒聽眾，允許在政府資助的注射中心使用非法藥物，而沒有相應的要求使用者接受治療，不會減少吸毒。沒有任何數據顯示，安全毒品注射站能降低因吸毒過量的死亡率，政府應該另用目前剩餘975億的稅收，投入在戒毒治療上面。Dr. Roneet Lev說，如果我們想讓下一代青少年毀滅，那我們就去支持SB519法案。她還分享了自己親身經歷過的一個案例，一位UC名校品學兼優的大學生，就因為在舞會上好奇的使用稱為魔術毒磨菇的迷幻藥之後，因為上癮最後輟學，喪失大好前程。

主持人李少敏和John Lovell最後表示，我們肯定需要將更多的政府資金分配給真正的藥物預防和治療，而不是讓所有藥物合法化。更多的毒品只會導致更多的犯罪，呼籲民眾一起重視這個問題。

加州議員庫柏表示，「安全毒品注射站」是一個重要的公共安全問題，而不是黨派問題，法...
加州議員庫柏表示，「安全毒品注射站」是一個重要的公共安全問題，而不是黨派問題，法案現在回到參議會審批，希望參議員拒絕它。(記者熊移山／攝影)

毒品 加州 投票

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