全美2兒童染猴痘 1人在加州 可能是透過家庭傳播

衛生官員22日表示，美國兩名兒童感染猴痘，一名學齡前孩童在加州、一名是在華府的非美國居民嬰兒。官員認為，可能是透過家庭傳播。(美聯社)

衛生官員22日表示，美國迄今有兩名兒童感染猴痘 。根據美國疾病控制與防治中心（CDC ）的資料，受感染的兩名兒童當中，一名是在加州的學齡前兒童，另一名則是非美國居民但在華府被檢測出染上猴痘的嬰兒，他們的健康情況不錯，並正在接受治療。當局正在調查感染途徑，官員認為，可能是透過家庭傳播。

猴痘在非洲部分地區流行，今年在過去並未發現過這種疾病的其他國家，已通報發現超過1萬5000個病例。在美國與歐洲，絕大部分感染發生在男男性行為者當中，儘管衛生官員已強調，任何人都可能感染這種病毒。

美國除了兩例兒科病例外，衛生官員透露，他們已知迄今為止，在超過2800個美國病例當中，至少有8名女性。CDC官員表示，儘管猴痘病毒主要通過男男性行為傳播，但偶爾會見到其他病例也並不奇怪。

衛生官員表示，猴痘病毒可透過密切個人接觸、毛巾與床上用品傳播。內布拉斯加大學醫學中心傳染病專家勞勒(Dr. James Lawler)指出，病毒傳染可能發生在家庭中，可能是經由長時間或密集接觸。他表示，人們不會在彼此的床上停留，除非他們住在同一間房屋或家庭當中。

在歐洲，17歲以下兒童至少有6例猴痘病例。

本周，荷蘭醫師發布一份報告，指出一名男孩在阿姆斯特丹醫院就診，身上散布約有20處紅棕色腫塊，其為猴痘感染，醫生表示無法確定他是如何被感染的。在非洲，兒童感染猴痘更為常見，醫生注意到幼童重症與死亡比例較高。

勞勒表示，原因之一可能是較年長成人在孩童時已接種天花疫苗 ，可能讓他們對相關猴痘病毒有一定的保護作用。天花傳染病約於40年前被根除，天花疫苗則停止接種。