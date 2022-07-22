金山銷售稅顯示 住宅區消費高於市中心

與全國其他地區相比，舊金山辦公室出勤率仍低，也影響城市銷售稅收，住宅區稅收恢復速度，快過高度仰賴旅遊業的市中心與城市東北地區。(Getty Images)

舊金山 午餐時間，咖啡館與外賣店人群往來，已成疫情 前的過往情景，來自城市以外地區的日常通勤人士越來越少。儘管近來人潮有些回升，但與全國其他地區相比，舊金山辦公室出勤率仍低，也影響城市銷售稅收，住宅區稅收恢復速度，快過高度仰賴旅遊業的市中心與城市東北地區。

由於通貨膨脹 上升與企業辦公人數減少、導致抑制消費，但許多人似乎將錢花在離家更近的社區、而非過去經常出現的市中心上班地點。然而，銷售稅通常會是由零售商銷售有形商品(例如書籍或預製食品)時支付，大部分稅收提供給州府、1%給當地政府。

銷售稅收入不似旅館等稅收是城市預算支柱，卻反映了仍處在無止境疫情環境的城市發展不均。包括舊金山金融區、甲骨文園區、舊金山現代藝術博物館所在的第六區、延伸至米慎灣地區，銷售稅收入仍每年下降1000萬元。2019年該區銷售稅收入為2830萬元，2020年降至1570萬元，但去年回升至1700萬元以上。

包括日本城在內的第五區，隨著疫情蔓延，年銷售稅收入自2019年超過800萬元、下降至2020年的500萬元。不過，該地區的2021年銷售稅收入反彈、超過700萬元。不過，在第五區的東區，商家面臨營業挑戰，旅遊業衰退，直到最近才有些恢復。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)指出，儘管目前銷售稅收入恢復到疫情前情況，看起來是積極指標，但現在超過9%的通貨膨脹、代表著這些數據微弱。自2010年以來，舊金山市人口流失率超過6%、為全國最高，也是因素之一。

許多離開舊金山市區的人，是疫情期間失去工作的低收入族群，包括米慎區在內的第九區，去年銷售稅收入與2019年相比，減少200萬元。在大多數是住宅區的列治文區(Richmond District)，沿著Clement街與Geary大道的小型商業，生意也難以恢復，受到疫情期間商業關閉的打擊特別嚴重，包括幾乎整個列治文的第一區，2019年有310萬元銷售稅收入，2020年降至約200萬元，去年僅回升至250萬元。

儘管自銷售稅角度來看，城市復甦並不平均，但總體而言，舊金山商會主席方達雷（Rodney Fong）認為：「社區表現良好。」Clement街與其他類似社區購物和餐飲區生意正在改善，即使尚未達到疫情前強度。他指出，更令人擔憂的是，市中心許多商家關門，讓人感覺更不完整。