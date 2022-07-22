女律師威廉斯 接掌警察開槍調查組

謝安宜任命新警調檢察官。（記者王子涵╱攝影）

舊金山新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在解雇前警調檢察官 後，21日任命了新的繼任者。女律師威廉 斯（Darby Williams）將接替格雷（Lateef Gray）擔任內部事務局獨立調查組（IIB）的負責人，專門負責調查警局涉及槍擊 、毆打和在押犯人死亡等案件，判定警察在執法過程中是否有不正當行為，並有權對其進行刑事指控。

謝安宜發表聲明稱，這些領袖將致力於推進明智的政策，改善司法系統，同時確保整個城市的安全。

謝安宜上任後，承諾會在司法改革和打擊犯罪之間找到一個平衡點。新上任的威廉斯同前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）一樣，都被認定為進步派檢察官。謝安怡認為她對公平和道德有天生的信念。

「我對公平與不公平，正確和不正確有種很敏感的嗅覺。」威廉斯說，「而且我從未猶豫過為不正確的事情挺身而出，無論是在法庭上、街頭或是社區中。」

威廉斯計畫「深入研究」博徹思辦公室對警員的所有公開安檢。其中最讓她印象深刻的，是一名新警員在行進的警車內，將一名男子槍擊身亡，以及另有一名嫌疑人因用瓶子攻擊警員，而被擊斃的案件。

她表示，一些案件對於她來說是非常重要的，將花一些時間重新審查。她說：「我會以全新的眼光和客觀的心態來看待。」

威廉斯曾在洛杉磯、聖他克拉拉縣等地擔任過二十多年的公辯律師。博徹思在任期間，她被聘用為地檢長助理，並被分配到綜合重罪小組。

前警調檢察官格雷在任期間，曾將一名警員送上法庭接受審判，這也讓他成為執法機構中頗有爭議的人物。被控告的警員在處理一起家庭暴力的報警時，用警棍反復毆打施暴男子，涉嫌過度使用武力。然而對他的指控也被法庭宣告不成立。

這起事件加劇了地檢處與舊金山警局的緊張關係。警長史考特（Bill Scout）曾威脅退出地檢處的合作協議，而該協議是司法改革的關鍵一環，即確保警察槍擊事件由外部機構調查。

謝安宜上任後，將接手這起案件。她表示，已經與史考特討論了該協議，會再繼續延長一個月，展開獨立的調查。

「這起案件關乎於恢復警局對於我們的信任。」威廉斯說。她將於8月1日正式上任。