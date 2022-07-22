舊金山新地檢長謝安宜團隊納新血 3成員加入

舊金山地檢長謝安宜21日發布新人事命令，三名資深檢察官獲升職。（美聯社）

舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）21日發布新人事命令，升任三名資深檢察官 到她的領導團隊中，以填補上周解雇15名員工後留下的部分空缺。

獲得拔擢的三名資深檢察官是德圭亞（Julius DeGuia）、威廉 斯（Darby Williams）和佛羅雷斯（Greg Flores）。未來，德圭亞將負責凶殺案、家庭暴力和虐待兒童案件，威廉斯負責警察訴訟案，佛羅雷斯則負責重新判刑和受害者賠償工作。

地檢處的人事洗牌是意料中事。過去兩周，至少有六名員工表示會自動離職，而15名被解雇的員工都是前地檢長博徹思（Chesa Boudin）雇用的人。

自願離職的員工包括性侵與人口販賣受害者部門的羅德里格茲（Kimberly Rodriguez）、曾在五位地檢長手下任職的公關主任柏克（Robyn Burke）和副地檢長亞伯拉罕（Leah Abraham）。亞伯拉罕是重罪檢察官，去年成功對舊金山惡名昭彰的Walgreens藥房盜竊案定罪。

「舊金山可以同時進行刑事司法改革和改善公共安全。」認為博徹思的政策過於寬鬆的謝安宜說：「身為一名非裔和西語裔女性，我個人了解改革的必要性，也知道犯罪和暴力對少數族裔社區和民眾造成非常嚴重的影響。我希望確保我的辦公室和領導團隊能反映出並代表舊金山多元化的社區和觀點。」

曾被任命為刑事部門垂直法院（Criminal Division Vertical Courts）領導人的德圭亞，分別在舊金山和聖地牙哥擔任檢察官長達25年。官員指出，他最近在地檢處負責監督未成年人、特殊訴訟、兒童虐待案、性侵案和一般重罪案。

威廉斯在2016年加入地檢長辦公室之前，曾長期擔任公辯律師，此次晉升讓她重返之前在前地檢長賈斯康（George Gascón）任內工作的部門。她說：「從宏觀層面上來看，我有機會做大事，讓社區在短期和長期內受益。」

官員表示，被任命為新定罪後小組監督檢察官（Supervising Attorney of the Post Conviction Unit）的佛羅雷斯，是舊金山地檢處最資深的檢察官之一，他是在2000年時任地檢長哈利南（Terrance Hallinan）任內被雇用。