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遠距工作 不同世代雇主看法有異

編譯組╱綜合21日電
新舊世代雇主對遠距工作有不同看法。（取自推特）
新舊世代雇主對遠距工作有不同看法。（取自推特）

當涉及到未來的工作安排時，年輕和年長的高管們很少能達成一致，尤其是在遠程和親臨辦公人員可能面臨的不同待遇上。根據由Slack Technologies Inc.支持的研究機構 「未來論壇」，這種不平等待遇是年輕的高管們對靈活工作安排的首要關注，但同樣的擔心在他們年長的同行中卻排在最後，對於他們來說，混合工作時間表的協調是最需關注的問題，其次是生產力和學習。

這項研究暴露了一個代溝，即接近退休年齡的高管，他們在辦公室待了幾十年，更喜歡管理他們可以親自見到的工人。他們認為，諸如在咖啡機前偶遇同事而產生靈感，這些是遠程工作不能替代的。而三、四十歲的年輕經理人不同，他們通常更接受混合安排，並熱中於確保每個人都從中受益。其中女性和少數族裔員工比其他群體更有可能希望在家工作，令人更有理由擔心，推動回到辦公室可能會加劇現有的工作場所不平等。

近幾個月來，員工們陸續回到辦公室，但大量的白領員工繼續在家工作，同時緊張的勞動力市場令老闆們不願硬把員工推回去。然而，對經濟衰退的擔憂，以及從蘋果公司到高盛集團等各地的招聘放緩，可能會給老闆們提供更多的砝碼來敦促員工回來。

企業需要花時間和精力來制定靈活的工作政策，根據史丹福大學正在進行的研究，員工想要的自由和雇主規定的東西之間的差距在不斷縮小。

例如，兼顧遠程和辦公人員的公司經常試圖維持一個公平的競爭環境，如果一個員工必須遠程參加會議，那麼所有人都必須這樣做。一起工作的團隊經常商定，哪一天他們都會在辦公室進行更多的合作項目，而哪一天可以保留給個人集中精力在家工作。

然而，「近水樓台先得月」的現象仍然存在，即那些進入辦公室的人可以獲得優勢。戴維斯加大和北卡大學的研究發現，僅僅是在辦公室裡被看到就會影響到績效評估、晉升和工作保障。

史丹福大學 高盛 咖啡

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