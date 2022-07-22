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加強針施打不踴躍 專家：疫情恐狂猛覺醒

記者李榮／灣區報導
許多民眾對於接種第二劑加強針並不熱中。（記者李榮／攝影）
許多民眾對於接種第二劑加強針並不熱中。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情肆虐已兩年多，除了原先兩劑（或者一劑）的疫苗以外，也視資格推出了一到兩劑的加強針。不過，許多符合資格施打第二劑加強針的民眾，都已對於前三劑疫苗產生的保護力感到滿意。根據聯邦疾病控制和預防中心的數據，在50歲以上的美國人中，約有七成已經施打第一劑加強針者，尚未注射第二劑加強針。65歲以上的人的比例也十分接近，顯示第二針加強劑的施打情況並不踴躍。

據非贏利「凱瑟健康新聞」（Kaiser Health News）報告指出，新冠病毒的迅速變異給大眾帶來了難題，也給衛生官員帶來政策宣達的挑戰。像是埃默里大學（Emory University）醫學院傳染病學教授德爾里奧（Carlos del Rio）就表示，許多資訊對人們做出正確決定沒有幫助，更重要的是，「大眾對於疫苗即使不能阻止所有的感染但在預防重症方面很有價值，了解得不夠充分。」

新冠病毒難以對抗的原因之一就是一直有變種病毒出現。衛生官員們擔心BA.4和BA.5推動的新一波疫情，特別是這兩個新變種容易傳播，並能逃脫疫苗或先前染疫而產生的保護。最近發表「自然」期刊上的一項研究發現，BA.5對mRNA疫苗的抗性，高達Omicron早期變種的四倍。

凱瑟健康新聞指出，在近三周以來的首場白宮新冠病毒簡報會上，聯邦高級衛生官員發出的訊息很明確：不要等待為Ｏmicron量身定製的疫苗。疾病控制和預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也強調：「現在有很多人處於高風險之中，等到10月和11月再打加強針不是好的計畫。事實上他們的風險就在當下。」

事實上，由於對BA.5子變種的擔憂與日俱增，聯邦食品和藥物管理局於6月30日建議疫苗廠商輝瑞和莫德納開始生產新的二價疫苗，新疫苗將結合當前病毒株和針對新病毒株的配方。兩家公司都表示，可在10月為美國提供數百萬劑重新配製的疫苗。然而許多專家也認為，由於疫苗製造商受到意外因素的困擾，供應時間可能會延後幾個月。

不過，即使在科學界，對於是否施打另一疫苗也有不同的觀點。像是對於疫苗，范德比爾特疫苗研究項目（VVRP）的科學主任愛德華茲（Kathryn Edwards）的看法是，秋季即將推出二價疫苗，但是民眾目前正已經在傳播BA.4╱5，且許多人早就遭受感染，「現在施打另一劑加強針有什麼好處呢？BA.4╱5會不會是秋季流行的變種，又是另一個問題。」

此外，專家也表示，儘管一些美國人正在考慮何時或是否要打第二劑加強針，但許多人早在很久以前就決定不再理睬新冠大流行，這使他們在當前的疫情中處於險境。美國公共衛生協會（APHA）執行主任本傑明（Georges Benjamin）就直指，即使新的加強針已經發布上市，並且施打資格也擴大，他認為大眾對疫苗的興趣不會發生太大的變化。也因此，他預計，在疫苗覆蓋率高的部分地區，將比較能夠避免受到新出現變種的危害，而疫苗接受度低的地區可能面對一個「狂猛的覺醒」。

愛德華茲坦言，新冠病毒處理起來很不容易，「就像打地鼠一樣。今天早上我讀到印度出現一個新變種，也許它不會變成問題，但是誰知道呢？也許將是一個大問題，然後大家會納悶，『為什麼我們要把疫苗改成針對BA.4/5病毒株呢？』」

疫苗 疫情 變種病毒

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