聖縣首位女性首席運營官漢森8月底上任

聖縣首位女性首席運營官漢森。（聖他克拉拉縣政府官網）

聖他克拉拉縣縣長史密斯（ Jeffrey V. Smith）日昨宣布任命漢森（Greta Hansen）為聖縣下一任首席運營官。漢森將成為第一位擔任聖縣首席運營官的女性，訂於8月29日開始她的新工作。

漢森目前是聖他克拉拉縣首席助理縣法律顧問和矽谷社區基金會的董事會成員，在過去13年中曾在縣法律顧問辦公室擔任過多種職務。她此前曾擔任憲法協會灣區分會的董事會成員，並獲得了許多獎項和榮譽。漢森在布朗大學（Brown University）獲得學士學位，在柏克萊加大 學（UC Berkeley）獲得法學學位。

聖他克拉拉縣是北加州 最大的縣，擁有近200萬名居民，2萬2000多名員工，年度運營預算 超過110億元。作為首席運營官，漢森將負責聖他克拉拉縣的所有運營。

聖縣政府表示，漢森在領導高影響力訴訟和制定旨在促進聖縣居民福祉的創新政策和計畫方面留有出色紀錄。她領導了許多重大項目和倡議，包括擔任聖縣應對新冠大流行的負責人之一；採取措施為無家可歸、有精神疾病和藥物濫用的縣居民提供援助；並制定地方政策來保護弱勢縣居民。

漢森還借助法律手段，阻止了川普政府從庇護管轄區扣留聯邦資金的行動。她要求前含鉛塗料製造商對鉛的清理負責；並保留了數億資金用於全州兒童的心理健康服務。

史密斯說：「漢森是一位非常有能力，並且久經考驗的領導者，她會堅定地服務於我們縣，她的許多才能在縣組織和整個社區中都是眾所周知的。她將用她的智慧、正直和熱情為社區服務」。

漢森說：「聖他克拉拉縣的核心使命是提供我們整個社區所依賴的安全網服務，尤其是我們最脆弱的居民。我很榮幸能夠擔任這一關鍵角色，支持其他公務員一起為我們的社區提供優質有效的服務」。