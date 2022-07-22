長新冠影響矽谷居民 讓人虛弱 出現慢性疲勞、心臟問題和腦霧

灣區出現長新冠症狀的患者愈來愈多，對社區造成威脅。（Getty Images）

帕修（Brandie Parshall）2020年12月時感染了新冠病毒。一個月後，她開始出現讓人不適的虛弱、慢性疲勞、心臟問題和腦霧。

2021年6月，帕修開始在史丹福醫院「後急性新冠症候群診所」（Post-Acute COVID-19 Syndrome Clinic）接受長新冠（Long COVID）治療。根據美國疾病防制中心（CDC）的定義，長新冠是指感染病毒後症狀持續超過四周。

帕修對San José Spotlight說：「這是真實的情況，而且影響了很多人。長新冠讓人感到非常虛弱。我目前的身體和精神狀況讓我完全無法工作。我覺得我的精力被抽乾了，像得了重感冒。」

44歲的帕修感染新冠前體力很好，她每周四日接受體能訓練。她原來在肉品供應商Foster Farms擔任會計師，每天工作12小時，但在感染新冠後，由於症狀惡化，不得不辭職。

她的腦霧症狀造成她的理解力和短期記憶力出現問題，閱讀變得很吃力，疲勞導致她崩潰。她的長新冠症狀已經持續超過一年。

隨著高傳染性的Omicron亞型病毒株BA.5在聖他克拉拉縣肆虐，出現長新冠症狀的人恐怕只會愈來愈多。

舊金山加大肺部與重症護理醫學 副教授布拉克（Brian Block）表示，美國估計有10%到20%的新冠感染者出現長新冠，約2500萬人。

布拉克說：「我們發現，大部分長新冠患者會逐漸好轉，但每個人的情況不盡相同，有些人的病情起伏比較嚴重。」

史丹福大學 「後急性新冠症候群診所」共同主任波尼拉（Hector Bonilla）表示，自診所在2021年5月開業以來，已有近300名長新冠患者前來求醫。他們收集了140名年齡在30歲到60歲之間的病人的數據。數據顯示，患者出現長新冠的天數從40天到800天不等，女性占六成，症狀通常包括疲勞、失眠、味覺變化等。

波尼拉說：「有許多人一開始的長新冠症狀非常輕微，但到最後變成大問題。」她指的大問題是味覺和嗅覺無法恢復，或持續有認知障礙。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han）表示，病人新冠症狀持續的時間愈長，出現長新冠的機率愈大。例如，病人的新冠症狀一直沒有消失，但檢測 卻呈陰性，可能就是患上長新冠。

聖他克拉拉縣的廢水檢測顯示，BA.5已成為當地主要傳播的新冠病毒株。波尼拉希望居民不要輕視這波疫情。她說：「社區中現在主要傳播的病毒與2019年的病毒完全不同，請務必接種疫苗，並在公共場所戴上口罩。」