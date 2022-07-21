疫苗短缺 灣區猴痘病例激增 有人憂留凹陷疤痕毀容

CDC官網照片顯示猴痘的皮疹與病灶。（路透）

猴痘 病毒在全國範圍內繼續蔓延，20日，美國已經出現了2322例猴痘感染病例。截至19日，加州共出現有356名感染猴痘的患者，其中舊金山141例，聖他克拉拉縣23例。聯邦政府 計畫在未來幾個月內釋放約160萬劑疫苗 。

近日，聯邦政府為灣區發來更多Jynneos猴痘疫苗，但是疫苗依然供不應求，各縣都只能為少數最高危的人群提供疫苗保護。

有許多愛美的居民十分擔心感染猴痘病毒後身上會留下永久且凹陷的疤痕。柏克萊加大公共衛生學院流行病學系主任雷恩高（Arthur Reingold）博士肯定了這一疑慮，他認為受猴痘病毒影響的皮膚確實可能會有殘留疤痕。

猴痘疤痕的嚴重程度取決於患者的年齡、健康狀況等因素。健康且年輕的病患也有可能在沒有疤痕的情況下痊癒。基於這種顧慮，也有網友安慰大家，萬一真的感染上猴痘病毒毀容了，大家可以通過化學剝脫或雷射等醫學美容方式來去除這類疤痕（Pox Scar）。

事實上，這些猴痘感染者主要為男男性行為者，其他群體感染猴痘病毒的機率較小。普通愛美的民眾無需過於擔心臉部毀容的問題。

雖然普通民眾還未能獲得注射猴痘疫苗的資格，但幸運的是，這種傳染病不太可能通過空氣傳播，而且在美國尚未發現有人因此病毒而死亡的案例。

雷恩高提醒，在非洲確實有人死於猴痘。不應該排除有人可能死亡或病得很重的可能性。雖然目前猴痘感染在美國的致死率為零，但是患有這種疾病的人非常虛弱，身上長瘡，並且難以獲得任何類型的抗病毒治療。

目前能夠對抗猴痘病毒的主要疫苗有天花疫苗（ACAM2000）和猴痘疫苗（JYNNEOS）。天花疫苗的供應量比較充足，但它的副作用可能會引起接種者的心臟出現炎症。 Jynneos猴痘疫苗不會帶來這類風險，但是目前還處在供不應求的狀態。