我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

疫苗短缺 灣區猴痘病例激增 有人憂留凹陷疤痕毀容

記者陳爍嘉╱聖荷西報導
CDC官網照片顯示猴痘的皮疹與病灶。（路透）
CDC官網照片顯示猴痘的皮疹與病灶。（路透）

猴痘病毒在全國範圍內繼續蔓延，20日，美國已經出現了2322例猴痘感染病例。截至19日，加州共出現有356名感染猴痘的患者，其中舊金山141例，聖他克拉拉縣23例。聯邦政府計畫在未來幾個月內釋放約160萬劑疫苗

近日，聯邦政府為灣區發來更多Jynneos猴痘疫苗，但是疫苗依然供不應求，各縣都只能為少數最高危的人群提供疫苗保護。

有許多愛美的居民十分擔心感染猴痘病毒後身上會留下永久且凹陷的疤痕。柏克萊加大公共衛生學院流行病學系主任雷恩高（Arthur Reingold）博士肯定了這一疑慮，他認為受猴痘病毒影響的皮膚確實可能會有殘留疤痕。

猴痘疤痕的嚴重程度取決於患者的年齡、健康狀況等因素。健康且年輕的病患也有可能在沒有疤痕的情況下痊癒。基於這種顧慮，也有網友安慰大家，萬一真的感染上猴痘病毒毀容了，大家可以通過化學剝脫或雷射等醫學美容方式來去除這類疤痕（Pox Scar）。

事實上，這些猴痘感染者主要為男男性行為者，其他群體感染猴痘病毒的機率較小。普通愛美的民眾無需過於擔心臉部毀容的問題。

雖然普通民眾還未能獲得注射猴痘疫苗的資格，但幸運的是，這種傳染病不太可能通過空氣傳播，而且在美國尚未發現有人因此病毒而死亡的案例。

雷恩高提醒，在非洲確實有人死於猴痘。不應該排除有人可能死亡或病得很重的可能性。雖然目前猴痘感染在美國的致死率為零，但是患有這種疾病的人非常虛弱，身上長瘡，並且難以獲得任何類型的抗病毒治療。

目前能夠對抗猴痘病毒的主要疫苗有天花疫苗（ACAM2000）和猴痘疫苗（JYNNEOS）。天花疫苗的供應量比較充足，但它的副作用可能會引起接種者的心臟出現炎症。 Jynneos猴痘疫苗不會帶來這類風險，但是目前還處在供不應求的狀態。

過去一周，加州和灣區的猴痘病例激增超過一倍。（電視新聞截圖）
過去一周，加州和灣區的猴痘病例激增超過一倍。（電視新聞截圖）

猴痘 疫苗 聯邦政府

上一則

Novavax新冠疫苗被CDC批准使用 民眾有新選項

下一則

不滿加州AB5法案 卡車司機示威「封鎖屋崙港」

延伸閱讀

Novavax新冠疫苗被CDC批准使用 民眾有新選項

Novavax新冠疫苗被CDC批准使用 民眾有新選項
與LGBTQ+社區合作 矽谷聖縣擴大猴痘疫苗接種

與LGBTQ+社區合作 矽谷聖縣擴大猴痘疫苗接種
NBA／入選全明星又奪冠 維金斯仍後悔接種疫苗

NBA／入選全明星又奪冠 維金斯仍後悔接種疫苗
南加內陸河濱出現六起猴痘病例

南加內陸河濱出現六起猴痘病例
打疫苗後會不會影響經期？法國請女性填表回報

打疫苗後會不會影響經期？法國請女性填表回報

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）

卓美玲再任山麓社區學院校長 曾掌該校12年

2022-07-18 02:16

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查