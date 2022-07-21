聖他克拉拉縣擴大猴痘疫苗接種資格 不再局限接觸者

聖他克拉拉縣公共衛生部正在擴大接種猴痘疫苗的資格。(Getty Images)

從本周開始，聖他克拉拉縣公共衛生部正在擴大接種猴痘疫苗 的資格，與 LGBTQ+ 社區組織合作，為符合資格標準的個人提供猴痘疫苗注射的預約服務。符合條件的居民，可以通過聯繫與公共衛生部猴痘疫苗診所有合作的社區組織進行猴痘疫苗的預約。此前，由於疫苗供應十分有限，只有與已知感染者接觸過的居民能被邀請注射猴痘疫苗。

猴痘是一種由猴痘病毒感染引起的罕見疾病。截至19 日，聖他克拉拉縣居民中已有23例猴痘病例。居民在接觸猴痘感染者前或接觸後（最好在4天內但最多14天）接種疫苗，可以較為有效地預防其感染猴痘病毒。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han）表示，根據 CDC 的國家猴痘疫苗戰略，聖縣正在與 LGBTQ+ 社區組織合作，優先為風險最高的人接種疫苗，努力公平地預防猴痘病毒在社區的蔓延。

聖他克拉拉縣現在有資格預約接種猴痘疫苗的人群有：

1.與猴痘感染者有直接身體接觸的人；

2.與猴痘感染者參加過同一個活動，並且在活動中與其他人有直接身體接觸的人；

3.至少滿足以下風險標準之一的男同性戀，雙性戀或跨性別者：最近有多個或匿名性伴侶；參與了群交；進入允許發生性行為的場所；澡堂或性俱樂部的工作人員；在過去一年內曾感染過衣原體、淋病或梅毒等性傳播疾病的人；性工作者。

聖他克拉拉縣公共衛生部猴痘疫苗診所的猴痘疫苗接種，無需接種人提供身份證明或健康保險信息。但接種人需要在現場簽署一份證明表格，以確認他們至少符合猴痘疫苗接種的一項標準。其他醫療保健系統可能會要求接種人出示其他證件。

韓喬治呼籲聯邦政府 為各個社區提供更多疫苗。他表示，與全國各地的情況一樣，隨著越來越多的人猴痘病毒的監測呈陽性，並且疫苗的接種資格隨著時間的推移，擴大到每個迫切需要它的人，聯邦政府需要供應更多的猴痘疫苗來滿足各地民眾的需求。

來自聯邦政府的猴痘疫苗供應仍然極為有限，此前聖縣接收到聯邦政府提供的742劑Jynneos疫苗，19日剛接收到886劑Jynneos疫苗。這些疫苗有些被分配到大型醫療保健系統，也有些是由縣府直接管理。聖縣正在與大型醫療機構合作，為猴痘感染的高危人群提供疫苗保護。

聖他克拉拉縣公共衛生部表示，未來一旦獲得更多額外的猴痘疫苗供應，猴痘疫苗的接種資格將擴大給更多有猴痘感染風險的個人和社區。如果居民擔心自己有感染猴痘的風險，請定期查詢最新的資格標准或諮詢醫生。