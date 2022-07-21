Novavax新冠疫苗 CDC批准使用 對mRNA疫苗過敏者有新選項

Novavax新冠疫苗將為社區居民增加了另一個可行的選擇。(Getty Images)

聯邦疾病控制和預防中心 (CDC) 於19日批准了Novavax 新冠疫苗 的使用。 Novavax 疫苗將成為聖他克拉拉縣18歲及以上成年人新冠疫苗的選擇之一，可以為一小部分因存在過敏反應史而無法注射mRNA早期疫苗的人群提供疫苗保護。

與輝瑞（Pfizer）和莫德納 （Moderna）疫苗使用基於 mRNA 的方法（mRNA-base approach）來發展免疫力不同，Novavax 疫苗採用傳統的基於蛋白質的技術（traditional protein-base technology）。這兩種方法在預防新冠病毒引起的嚴重疾病和死亡方面都非常安全有效。

聖他克拉拉縣醫學 中心主管湯儀（Dr. Jennifer Tong）表示，Novavax新冠疫苗將為社區居民增加了另一個可行的新冠疫苗選擇。一旦聖縣收到疫苗並將其分發到聖縣的地點，就可以開始為有需要的居民注射疫苗。

在聖他克拉拉縣，新冠病例數量仍處於高位，目前的數字不包括來自家庭測試的大量陽性結果。聖縣每周仍有六到九人死於新冠。

縣府鼓勵每個人與他們的主治醫生討論自己的新冠接種情況。民眾還可以通過 www.sccfreevax.org 預約新冠疫苗的注射。