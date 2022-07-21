灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區 是財富高度集中的代名詞，無論是擁有全球最高市值的當地企業，還是這些企業的員工。

儘管灣區不斷上升的生活成本迫使部分居民搬離，但由於科技界的就業 機會和薪酬過於誘人，使某些人無法忽視。Meta（前身為臉書）、蘋果 和Google等大企業長期以來一直以提供高薪著稱，但隨著科技就業市場接近飽和，其他企業是否變得較有競爭力？這些數據可以透過「多德法蘭克法」（Dodd-Frank Act）獲得。

「多德法蘭克法」要求上市公司從2017年開始報告員工的中位數薪酬，儘管這些數據並不完善，但根據企業2021年向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）提交的文件，有許多企業的確提供了員工優厚的報酬，中位數年薪遠超過六位數。

數據顯示，灣區薪資最高的企業是Google，其員工2021年中位數年薪高達29萬5884元，2018年為24萬6884元，2017年為19萬7274元。

企業提交給SEC的員工中位數年薪包含基本薪水、獎金和股權，但執行長薪酬並沒有計算在內。

緊跟在後的是Meta，其員工2021年中位數年薪為29萬2785元。第三名有些出人意料，由舊金山的身分管理（Identity management）公司Okta奪得，該公司員工中位數年薪為25萬8687元，超過Dropbox的25萬7164元、推特的23萬2626元、輝達（Nvidia）的21萬7542元和Netflix的20萬1743元。

灣區員工中位數年薪遠高於10萬元的企業則包括Salesforce、Adobe、eBay和Intel。

不過，有一些大企業的員工中位數年薪不到10萬元，例如蘋果和亞馬遜，分別只有6萬8254元和3萬9677元，這是因為這兩家公司雇用了大量的零售、倉儲和其他服務人員。