失業、工資低、房租暴漲 加劇灣區遊民危機

一架飛機飛過聖荷西遊民營上空。(記者陳爍嘉╱攝影)

初到灣區 的遊客,常常會因看到高速公路兩側綠化帶或空地裡的大片遊民 帳篷而震驚。一份2019年聖他克拉拉縣的人口普查顯示,聖縣有9706名無家可歸者,其中長期無家可歸的遊民2470人。近幾年由於縣市政府的重視,遊民危機似乎開始得到解決,但是聖縣戶外依然還有許多遊民居住在帳篷裡。

造成遊民的原因是多方面,房價房租高啟是主要原因之一。灣區聚集了眾多高薪的科技人才,推高了該地區的房租和房價。前些年舊金山 市府為招徠高科技公司進駐,調整政策,給予高科技公司稅務優惠,於是大批高科技公司和人才湧入這個地區,許多房東藉機抬高住房租金,這導致了灣區許多原有居民被迫搬遷。除了缺乏可負擔性住房,低收入居民支付不起高昂的房租,失業和藥物濫用等因素也加劇了灣區的遊民危機。

舊金山在2019年的一份調查顯示,失業是26%的遊民流落街頭的原因,因為酒精和藥物濫用導致無家可歸的遊民占了舊金山總遊民人口數量的18%,因精神問題導致無家可歸的遊民占了8%的比例。

流浪音樂人戴格(Maggie Deigh)住在自己的麵包車裡,他認為身邊有40%的遊民是由於工資太低,可負擔性住房太少才不得不在外流浪。戴格介紹道,自己每周需要工作96個小時,他的薪酬只夠維持自己和一條寵物狗的生存,但是他依然租不起房子,也沒錢修補牙齒和購買眼鏡。

在舊金山生活了11年的班頓(Seth Benton)認為,灣區之所以出現遊民危機,是因為這裡高薪的科技公司眾多,所以住房租金暴漲。不同職業的居民收入極度不平等,導致許多低收入的人被趕出家園。

網友布里斯(Keith Bless)曾是灣區的一名遊民,他通過Quora表示,他在灣區遇到的每一位遊民都是吸毒成癮或酒精成癮者。社會為他們提供了免費的一日三餐,讓他們有時間整日整夜地吸毒。

「為家生活體驗和創新總監」(Director of lived experience and innovation for Destination: Home)西皮里(Claudine Sipili)曾因為自己無家可歸的狀況而感到羞愧。她告訴灣區新聞集團記者,這裡每個人都想被安置,都迫不及待地想離開這裡。這裡的遊民並不都是癮君子,「我認識的遊民裡,不吸毒酗酒的遊民遠多於吸毒酗酒的遊民」。

網友霍爾(Josh Hall)認為,遊民危機是富人希望看到的,政客的不作為更加劇了危機的蔓延。他說,「無家可歸的人之所以存在,是因為無家可歸的可能性會讓有權勢的人利用你。如果政客們願意,飢餓、無家可歸和無法獲得醫療服務的現象就可以被結束。你越絕望,你就越願意為強者做出犧牲。」

灣區的遊民危機依然很嚴重,一些長期無家可歸的人還產生了自卑、羞愧、絕望、憤怒,以及難以信任陌生人等消極情緒。比起身體健康,他們的精神世界也急需得到照顧。