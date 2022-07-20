遊民安置Noble小學旁 聖荷西居民抗議：不能拿孩子安全去冒險

Noble街遊民安置點就在一所小學隔壁，學生家長們站在Noble小學門口表達對孩子們安全的擔憂。（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西 市議會於6月21日通過了一項旨在安置無家可歸者的迷你房屋擴建項目，其中有一處遊民 安置點將位於Noble小學旁邊，引發了附近居民和學生家長的強烈反對。

市民們十分擔心部分遊民在附近活動，會驚嚇到附近的居民，對附近的居民，特別是老人和小學生造成傷害；還有一些關注動物保護的人士十分擔心這片土地上的小型野生動物失去牠們的家園；還有居民和組織對市政府不經過聽證會就做出這個重要決定而感到憤怒。

即將用於安置遊民的土地是許多小型野生動物的家園。（記者陳爍嘉／攝影）

學生、老人 安全有隱患

遊民中存在許多酒癮者和吸毒者，還有一些存在精神問題，他們可能會威脅到社區民眾的安全，使居民感到焦慮和不安。很多小學生在放學以後會從Noble小學步行道附近約50公尺遠的Berryessa圖書館 學習。雖然距離很近，但是孩子們必須經過遊民安置點所在的街道才能到達圖書館。

居民甘一凡表示，「遊民也是我們的社會成員，我們也希望他們過得更好。但我們不能拿孩子去冒險」。

Noble街區還是個老齡人社區，居住了許多喜歡在傍晚出門散步的老人。這也讓老齡人的子女們十分擔心。

去年佛利蒙（Fremont）發生過28歲遊民洛馬克斯（Alexander Lomax）性侵和毆打兩名婦女（受害人分別為57歲和67歲）的事件。市府有責任盡全力防止類似的案件發生在孩子和老人的身上。 Noble街區地圖：黃色部分區域為遊民安置點，紅色區域為Noble小學，藍色區域為圖書館和公園。（圖片截取自蘋果地圖軟件）

居民擔心，市府將100個迷你房蓋好以後，這個地區不只會迎來100位遊民。 Noble小學門口的街道上可能會像其他迷你房安置點一樣，停放著很多遊民的房車。甚至可能還會有更多遊民聞訊前來安營扎寨，使這片地區的人員組成更加複雜。

對於遊民騷擾其他市民的行為的處理，學生家長張曉有很大的意見，她表示，只要遊民沒有做出實質性的傷害，他們就很難被定罪。但是按照嚴格的標準，遊民的許多騷擾行為都應該收到法律的制裁。甘一凡補充了自己的疑問，「市府把遊民安置點建在Noble這邊，那麼如果我們的孩子，老人和婦女受到了傷害，市府會不會為此負責呢？」

污染湖水 健康受威脅

雖然市府認為蓋了迷你房後，這塊地不會像其他遊民營地一樣髒亂差，但是居民甘一凡說，「我見過的迷你房遊民安置點，沒有一個不髒亂差的」。

Noble街區的遊民安置點內有一個湖泊，這個湖泊是附近的居民生活用水的地下水源。居民們十分擔心遊民聚集在附近後，會在湖中洗澡，排泄或亂丟垃圾。一旦該湖泊受到污染，很多居民的身體健康將會受到威脅。 附近居民在向記者介紹遊民安置點內的湖泊。（記者陳爍嘉／攝影）

愛鳥人士凱寶（Karl Ball）居住在附近，他常常帶著攝影器材到這塊土地上拍攝鳥類的照片。他告訴記者，即將成為遊民安置點的空地上還是許多野生動物的家園。將這片土地改造成遊民安置點不僅會影響到Noble小學學生的安全，還會破壞這些小型野生動物的棲息地。 「我不希望有人居住在這裡，往湖裡丟垃圾，讓他們換個地方吧」。

一隻大藍鷺在Noble遊民安置點的湖泊邊休息。（愛鳥人士凱寶供圖）

凱寶向記者介紹了生活在這片土地上的貓頭鷹（Burrowing Owl），白鷺等鳥類朋友，他十分擔心這些鳥類將會因為迷你房屋的建設和人類的聚集而被迫離開自己的家園。

關於野生動物保護的相關問題，聖荷西市政廳前台工作人員表示，這是屬於聖他克拉拉縣府管轄的範圍。但是縣府工作人員告訴記者，這是屬於聖荷西市的項目，縣府沒有辦法進行評論。 一隻白鷺在Noble遊民安置點的湖中嬉戲。（愛鳥人士凱寶供圖）

擅改用途 市府遭批評

學生家長王幸指出，由於這是一塊私人捐贈的土地，捐贈人要求城市將這塊土地用於公共用途。聖荷西市府認為將這塊土地用於迷你房項目的開發，也是土地公用的一種方式。但是居民認為，建完迷你房後，這裡將會變成Homeless的地盤，普通市民就沒有權限進入這塊地了。現在這塊土地的捐贈人已經過世，部分居民已經開始考慮集資幫助捐贈人打官司。 一隻貓頭鷹在Noble遊民安置點的樹上休息。（愛鳥人士凱寶供圖）

王幸表示：「我們在五年之前已經成功反對過在這片空地上建遊民安置點了，但是去年遊民安置點到學校的距離的這個硬性要求被偷偷改掉了」，王幸質疑市府先斬後奏的辦事程序，因為市府並沒有經過公眾聽證會就做出改動，「這是一種獨裁主義的權利任性」。

貝律耶薩公民諮詢委員會（Berryessa Citizens Advisory Council）主席洛克（Linda Locke）在寫給第四區聖荷西市議員戴維斯（David Cohen）的信中也為此提出抗議，這個場地不符合2017年修訂的城市選址標準，但是他們卻無法與第四區官員進行有效的對話。

另外，居民還認為遊民在這裡的生活不夠便捷，遊民需要步行很遠到另一個街區才能搭乘公共交通。據居民們的介紹，Noble街區附近沒有免費的食物供應站，也沒有公交車線路可供遊民使用，更沒有再教育項目可以幫助遊民重新回歸正常生活。

學生家長張曉建議市府借鑒其他城市的遊民安置經驗，重新選擇安置點的地址。市府可以將汽車旅館改建成遊民安置處，把遊民轉移到市政廳附近，既能讓遊民享受到便捷的交通，又能方便市政府為遊民提供援助。

記者嘗試聯繫聖荷西市政廳第四區官員和市長，但由於市政廳官員將休假到8月份，截至發稿前，本報暫未得到市政廳回覆。