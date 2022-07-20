我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

加州學貸總額最高 平均每人扛3.7萬

編譯組／綜合報導
拜登政府正考慮減免聯邦學生債務。（Getty Images）
拜登政府正考慮減免聯邦學生債務。（Getty Images）

KTLA電視台報導，儘管拜登政府已同意免除約250億元聯邦學生債務，然仍有近4300萬美國人面臨約1.6兆貸款加州聯邦學生貸款債務總額最高，貸款人平均背債3萬7084元。

本月早些時候，拜登總統表示，他仍在考慮減免聯邦學生債務。此前報導稱，預計他將在未來兩個月內作出決定。目前具體計畫細節有限，但根據多位消息人士，拜登正考慮替每名借款者，免除至少1萬元貸款。

毫無疑問，任何形式的學生貸款減免都會影響借款人，尤其是住在加州的貸款者。

審查來自聯邦學生援助辦公室（Federal Student Aid Office）數據，教育數據倡議（Education Data Initiative）可發現哪些州的聯邦學生貸款債務金額最高，以及各州貸款者平均債務為何。

人口較多的州，如加州，聯邦學生貸款債務總額最高。

數據顯示，截至2021年12月，僅加州居民就累積欠下1418億元的聯邦學生貸款。此數字幾乎相當於國債總額的1%。德州學貸總額位居第二高，為1200億元。

根據教育數據倡議，申請加州學貸者，平均積欠3萬7084元。雖然相較哥倫比亞特區平均欠債5萬4945元低，但仍高於全國平均的3萬7014元。

加州有超過380萬學生身上背有學貸。其中16%欠款不到5000元，另有20%欠款在2萬元至4萬元間。若拜登政府批准每名借款人1萬元債務減免，這將意味著約61萬1800名加州人可免除全部債務，近76萬5000人債務將減少四分之一至二分之一。

而這些統計數據，並未考慮拜登政府近期採取的行動，這些行動替約130萬貸款者免除約250億元的聯邦學生債務。

教育部（Education Department）稱，數千人通過改善「公共服務貸款免除計畫」（Public Service Loan Forgiveness，簡稱PSLF）獲得68億元債務減免。該計畫旨在替非營利組織和政府機構員工，在支付必要款項後提供債務減免。

超過40萬名殘疾貸款者，通過完全和永久貸款補助獲得85多億元債務減免。另有約69萬貸款人，因學校關閉等原因，獲得約79億元債務減免。

近期，教育部宣布替前柯林斯學院（Corinthian Colleges）的56萬名貸款者，發放約58億元貸款。這所學校面臨多項調查，並被指控在聯邦政府支持的貸款中詐騙數百萬學生。副總統賀錦麗（Kamala Harris）在擔任加州檢察長期間調查該校。

貸款 加州 教育部

上一則

金山聯合學區 10月前擬定成績目標

下一則

社區暴力襲擊案 謝安宜4天內提控重罪

延伸閱讀

烏第一夫人訪問白宮 拜登夫婦獻花+擁抱熱情迎接

烏第一夫人訪問白宮 拜登夫婦獻花+擁抱熱情迎接
救援海外遭囚美國人 拜登加強制裁相關國家

救援海外遭囚美國人 拜登加強制裁相關國家
國會抗中挺台 拜登政府謹慎拿捏

國會抗中挺台 拜登政府謹慎拿捏
CNN：解決通膨攸關政權保衛戰 拜登卻無計可施

CNN：解決通膨攸關政權保衛戰 拜登卻無計可施
拜登支持度剩36% 比川普、歐巴馬在任時還低

拜登支持度剩36% 比川普、歐巴馬在任時還低

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄