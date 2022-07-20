年費30萬頂級私人會館 蓋遊民營地上方掀爭議

年費30萬私人會館與餐廳將蓋在公共Salesforce屋頂公園空間，引起爭議。(美聯社)

舊金山 正在籌畫第一間採用非同質化代幣(NFT )的餐廳與私人會員俱樂部，將建造在舊金山最奢華的公共空間Salesforce公園。Sho集團在Salesforce公園推出餐廳和採用非同質化代幣的全球會員俱樂部，計畫於明年開業，其中包括僅限會員使用「Sho Club Sky Lounge」，將收取30萬元的頂級會員俱樂部。

籌畫這項計畫的「Sho Group」表示，Sho Club是會員專屬、採用非同質化代幣的餐飲俱樂部，昂貴的獨家餐廳位在Salesforce公園屋頂。Sho集團則是由創業家西格爾(Josh Sigel)領導。

由於舊金山市中心無家可歸人數增加、店面空置與致命毒品 問題等挑戰，這項最新公共空間打造收取會費30萬元的私人會員俱樂部、就坐落在周圍無家可歸者營地上方的計畫，引起爭議。

Salesforce公園自2018年開放、耗資22億元，部分資金來自納稅人，建造所謂「城市綠洲」(urban oasis)，受到相當大的抨擊。儘管從技術上來說，任何人都可搭乘纜車或自動扶梯前往公園，但監控攝影像頭可監看人行道，無家可歸者並不特別受歡迎。遍布整個空間的規清楚表明：不允許輪式交通工具。不能坐在欄杆上、不能搭帳棚、禁止躺下或睡在椅子或長椅上。

Sho私人俱樂部籌辦開業，也有許多令人不解之處，包括計畫是否已正式開始施工。不過，提供食物的高級餐飲將由知名廚師神尾正太郎(Shotaro Kamio)掌舵，相當吸引人。在私人俱樂部之外，餐廳將對公眾開放，目前尚未知可供公眾使用的座位數量，會員資格將在未來幾周開始預售。

作為以NFT為基礎架構的私人俱樂部，Sho Club會員資格將成為持有者資產，可公開驗證，之後可在二級市場(secondary market)出售或轉讓。

問及為何要在公園內建造一個限制進入的會員專用俱樂部？管理Salesforce轉運中心的「跨灣聯合管理局」(Transbay Joint Powers Authority)表示，收費的保留進入與許多餐廳提供的收費特殊活動空間，並沒有不同。新餐廳將增加大眾選擇，促使公園能持續作為重要社區空間。