每個造價破萬元 舊金山街頭試用六款新垃圾桶

舊金山本周將在部分地區街道上設置多款新垃圾桶試用，然後根據民眾意見選出一款來取代現有垃圾桶。（電視新聞截圖）

一場高成本的選美比賽即將在舊金山 展開，這項比賽將對六名參賽者的外貌和表現評分，勝出者將成為舊金山下一屆的「垃圾桶」。

舊金山公務局（Public Works）表示，市區街道現在使用的垃圾桶有垃圾經常掉出、容易被破壞的問題，所以決定淘汰，經過3年半的設計、花費55萬元後，公務局日前選出六款新垃圾桶試用。

公務局派員在舊金山周邊地區放置三款由灣區本地公司設計的垃圾桶，及三款在市面上出售的現成垃圾桶；每一款特別訂製的垃圾桶原型造價都超過1萬元，分別是1萬1000元、1萬8800元和2萬零900元。

公務局表示，這項設計垃圾桶的計畫去年遭抵制後，他們嘗試把每款原型成本控制在1萬2000元內，一旦大量生產，每個垃圾桶的成本約在2000元到3000元之間。到目前為止，舊金山已花費53萬6000元聘請屋崙一名工業設計師和舊金山一家製造商協助這項計畫。

舊金山民選官員和居民批評公務局訂製垃圾桶的決定，理由是價格昂貴和計畫拖延。現任加州眾議員 楊馳馬（Matt Haney）還是舊金山市議員時稱，一個垃圾桶標價2萬元簡直是「荒謬」。但是，一名設計專家表示，這個價格對訂製原型產品來說是合理的。

面對批評，公務局找到一些較便宜的選擇；除了三款訂製垃圾桶，他們選出三款現成的產品，售價分別是630元、1950元和2850元。

公務局本周會在舊金山街頭放置26個新垃圾桶，訂製款每款放五個，現成款每款放三到四個，供民眾試用60天。民眾可以下載垃圾桶上的二維碼（QR code）提供回饋意見，公務局將根據回饋意見確定最終選擇。

公務局表示，他們希望使用訂製垃圾桶，是因為舊金山是獨一無二的；他們認為，舊金山需要的垃圾桶體積必須夠小，才能配合狹小的人行道；必須夠堅固，才不會有人能破壞它；開口必須夠窄，人們才無法伸手去翻撿。此外，垃圾桶必須能容納一個32加侖大的收集容器、裝滿時會發出警報的電子感應器，頂部還要有一個回收箱。

公務局發言人魯賓斯坦（Beth Rubenstein）說：「在大家關注如何使本市更乾淨的情況下，只是去買現成的垃圾桶擺在路邊，似乎不太明智。測試垃圾桶很重要，我們發現，市面上沒有任何一款垃圾桶能真正符合居民的標準。」

魯賓斯坦還表示，這些訂製垃圾桶可使用15到20年，同時，由於舊金山擁有垃圾桶的設計權，未來還可以把垃圾桶賣給其他城市。