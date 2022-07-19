黃永本感恩回饋 再捐贈東華醫院10萬 兩年內二度行善

愛心僑領黃永本再次捐贈10萬元支持東華醫院。（記者李怡／攝影）

為答謝東華醫院提供的優質服務及悉心關懷，世界福州十邑同鄉總會名譽會長兼聯合食品工業（國際）有限公司創辦人黃永本，18日向東華醫院再次捐贈10萬元。

1980年，黃永本移民到美國，並選擇在舊金山 華埠為落腳點。那時候，每當他感到身體不適及需要醫療服務時，東華醫院都會為他提供適切的服務。黃永本在成就個人事業的同時，一直不忘回饋社區。

他表示，東華醫院致力於服務華人社區，醫護人員的細心服務也給人留下了深刻印象，「在生日之際，我向東華醫院捐贈平時節省下來的10萬元，希望拋磚引玉，激勵更多人為社區醫院做出貢獻，用一己之力讓社區變得更美好是一件很有意義的事。」

疫情 爆發初期，黃永本看到有關東華醫院對抗疫情的新聞，曾捐贈10萬元來支持東華醫院的對抗新冠病毒服務，包括檢測、追蹤、疫苗接種、治療、護理、外展工作及雙語教育。在不到兩年的時間裡，黃永本決定再捐贈10萬元來支持東華醫院繼續保護華人社區。這筆捐款將會幫助東華醫院為未來的災難及緊急情況做好應對準備；同時確保社區居民特別是新移民及長者，能夠繼續獲得適合他們文化的優質醫療服務。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，慈善捐獻能夠產生很強大的力量，尤其在公共衛生危機中。縱觀舊金山多個少數族裔社區醫院都已關閉，正是華裔 社區一直以來對東華醫院的關愛與支持，才讓東華醫院的醫療體系得以繼續發展完善。「我們衷心感謝黃永本對東華醫院的支持及信任。黃先生的慷慨捐助會為所有病人及整個社區帶來正面的影響，也可以協助我們繼續提供重要的醫療服務，及滿足社區現時及長遠的醫療需要。」

東華醫院董事會主席陳傑民表示，我們有幸有黃先生這樣的慈善家及支持者，他們時常懷著感恩回饋的心來幫助社區及弱勢族群。我們的病人、員工及整個社區也會受惠於這筆善款。黃先生深明「取之社會，用於社會」的道理，他十分重視公益事業，尤其是醫療及教育方面。

佛利蒙市市長高敘加（Lily Mei）表示，感謝黃永本先生對於華裔社區醫院的支持，也要肯定東華醫院在疫情時期對於社區民眾的保護。她說，在亞裔社區面臨諸如健康與仇恨犯罪挑戰的時期，正是有像黃永本這樣的人站出來，為社區以及為華裔後代做貢獻，團結力量共同書寫華裔美國人的歷史。

此前，黃永本在他的家鄉福建省閩侯縣興建 了一間希望小學及一間醫院。慷慨而謙遜的他，把成功歸功於他的生活方式，自律、勤奮、節儉。為表彰黃永本的貢獻，東華醫院把醫務大樓頂層的家庭候診室以黃永本闔家來命名。