南灣、中半島辦公樓空置率 低於舊金山

南灣與中半島辦公大樓空置率遠低於舊金山。（美聯社）

商業地產公司Colliers的最新報告顯示，南灣和聖馬刁縣的辦公大樓市場看起來比舊金山 強。

根據Colliers的報告，聖他克拉拉縣和中半島地區辦公樓的空置率要低得多，在9%到10%之間，而舊金山的情況則不同，在4至6月季度中，其辦公樓空置率接近20%。

調查顯示，科技公司仍然渴望在矽谷和中半島地區謀求辦公空間，卻正試圖大舉退出舊金山。

在聖他克拉拉縣，租戶租賃活躍，帶來比他們第二季度騰出的辦公空間多出70萬7200平方英尺的凈面積，因此，辦公室空置率為10.1%，比第一季度的10.6%有所好轉。

在聖馬刁縣，租戶在第二季度填補了9萬6700平方英尺的辦公空間，多於他們退出的空間，創造了第二季度9.2%的辦公室空置率，低於第一季度的9.6%。

與此形成鮮明對比的是，舊金山辦公大樓租戶騰出的辦公大樓面積比租出的多50萬4600平方英尺，這使得舊金山第二季度的辦公室空置率達到19.9%，比1-3月第一季度18.3%的辦公室空置率水平更差。

Colliers報告說，空置率的上升導致了舊金山辦公室租金 的疲軟：「與前幾個季度相比，本季度舊金山的要價租金有所下降」，「這一趨勢預計將繼續下去，而舊金山的空置率處於歷史高位」。

報告指出，在灣區 商業房地產行業正試圖從冠狀病毒導致的企業停工所帶來的嚴酷經濟衰退中反彈，其中聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的市場都很有希望。

根據該地區的報告，「預租的新建築和新活動的復甦 」在4月至6月期間幫助推動了聖他克拉拉縣的辦公市場，該報告是由專注於南灣和中半島市場的Colliers研究總監特德冦（Lena Tutko）編寫的。

特德冦在她的報告中說，儘管灣區和全州都有經濟回落的跡象，但聖他克拉拉縣的辦公大樓市場還是出現了上升趨勢。

根據Colliers的報告，在空置率改善的推動下，聖馬刁縣的辦公大樓開發商在中半島地區共策畫了630萬平方英尺的辦公大樓建設。

Colliers高級研究分析師Nicole So在該公司關於聖馬刁縣的經紀人報告中說：「中半島地區仍然是灣區商業地產生態系統的一個繁榮地區。」