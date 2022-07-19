殷嘉立競選金山市議員 敲3000扇門與選民交談

殷嘉立（中）與其競選團隊。 （受訪者供圖）

在今年11月的選舉中，舊金山 市雙數選區的市議員需要重新參與競選。在華人 居民眾多的第四區日落區，目前已有兩名候選人向現任市議員馬兆明發起了挑戰。在罷免 舊金山市教委和地檢官的運動中，積極與華人社區互動的「舊金山遏止犯罪協會」（Stop Crime SF）行政總監殷嘉立（Joel Engardio）於上個月22日正式宣布參選。過去一個月的時間，殷嘉立已獲得416捐助者的支持，並籌集了9萬元的競選資金，招募了28名競選團隊志願者。

殷嘉立是華人女婿，在向中文媒體宣傳競選活動時，他表示反對在日落區增加大麻商店，主張加強街道安全，提升校區教育質量，恢復學校學區制，並主張建設更多住房給中收入的家庭及教師。殷嘉立的競選宗旨同時圍繞公共安全、停止仇視亞太裔等。殷嘉立稱，如果當選，將聘請說中文的立法助理，服務日落區民眾。目前他的競選經理是在罷免教委和罷免地檢官博徹思運動中都積極參與的林文傑（Kit Lam）。

殷嘉立表示，到目前為止，他已經親自敲了3000多扇門，直接與選民交談。「我想傳達給舊金山居民的是，我們會努力建設更安全的街道、更好的教育、更多的中等收入住房和讓小企業充滿活力。」

殷嘉立曾在2020年參加舊金山市第七區市議員的競選，輸給了梅義加。今年舊金山市選區重畫之後，殷嘉立的住所被畫分至第四區，因此他向馬兆明的席位發起挑戰。殷嘉立畢業於哈佛大學，因他的妻子是華裔新移民。他認為，對華裔長者的攻擊案件與他的家庭是息息相關的。他贊成並支持刑事司法改革，但堅持認為受害者不能被忽視，居民必須感到安全。殷嘉立稱，如果當選將聘請說中文的立法助理，以便更好服務日落區華裔民眾。

殷嘉立在罷免教委和地檢官博徹思的運動中十分積極。11月將與他同場競技角逐第四區市議員的，還有同樣在罷免地檢官運動中備受關注的政壇新人雷千紅，兩人在洛威爾高中招生制度等議題上，意見一致。