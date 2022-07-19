聖縣推出家庭友善工作場所認證計畫

聖他克拉拉縣推出對家庭友善的工作場所認證計畫，旨在幫助企業及其員工平衡家庭與工作來留住員工。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣18日宣布，縣府將推出對家庭友善的工作場所認證計畫（Family Friendly Workplace Certification，FFWC）來協助企業留住員工，並且增進企業的招聘競爭力。另一方面，也希望能藉此提高一般人對於懷孕、育兒假以及家庭工作之間平衡的認知意識。

縣府介紹，此認證計畫是聖縣公共衛局生及婦女政策辦公室間的合作，結合了兩個計畫而打造的新計畫。主要是希望促進婦女及家人在身體、心理、社會及情感的健康。縣府表示，婦女占了聖縣人口的一半，婦女在勞動市場中起到改善社區的關鍵作用。

聖他克拉拉縣府表示，對於家庭友善的工作場所認證計畫有興趣的企業可以登記，並且通過網路接受訓練，完成認證。

聖他克拉拉縣議員艾倫伯（Susan Ellenberg）指出，創造更大的健康與福祉社會是一個持續的過程，對於有小孩的人來說，工作與家庭生活的平衡至關重要。在地的企業應該提供更好的環境，打造友好家庭的工作場所，共同改善民眾健康，同時也提升員工的工作滿意度，進而提高工作效率，減少離職率。

縣府表示，有興趣的申請人必須參加90分鐘的免費線上培訓課程，課程中專家將分享遵守聯邦和州要求的建議，專家也會幫助這些企業完成申請。如果拿到認證，有效期為兩年，此認證計畫無論任何規模所有的聖他克拉拉縣雇主都可以申請。