砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

NBC灣區 電視台調查組指出，最近舊金山 千禧大廈Millennium Tower的傾斜速度加快，促使負責修復的工程師採用一種非常規的策略來支撐大樓，以便在完成其他修復工 作的同時阻止其進一步傾斜。

這項耗資1億元的改造項目，本應防止大樓下沉和進一步傾斜，以穩定其財產價值。但自從去年5月開始安裝支撐樁以來，問題變得更糟。為了阻止破壞，工程師選擇將新的地基支撐樁的數量從52根減少到18根。而當工程師開始挖掘建造地下支撐牆以使地基得到擴展時，新的問題出現了：監測數據顯示，僅在今年上半年，大廈又向西，即Fremont街方向傾斜了2.75吋。而修復工程師翰伯格(Ron Hamburger)曾預測，該塔在整個一年中會向西傾斜3吋。

千禧大廈業主協會選擇在5月26日停止了沿Fremont街的修復工程，以給他們時間來設計一個替代方案。為了防止繼續施工時出現更多的傾斜，修復工程師將改變項目的順序。他們不會在Mission和Fremont街兩側同時加固地基，而是只將西北角部分固定在去年已經安裝好的樁上，基本上將其支撐在角落處。

「這將穩定大樓結構，幫助我們完成Fremont街的工作，而不會出現額外的傾斜。」千禧大廈修復官員在聲明中說，同時強調今年的額外傾斜從未危及到建築安全。

但批評者對整個修復工程一直持觀望和懷疑態度，認為修復將使事情變得更糟，施工的任何干擾都會使原本作為支撐大廈基礎的泥土發生移位。

舊金山的建築官員強調，千禧大廈的工程師將對結果負全責。目前的情況是，自5月開始沿著Fremont街的地下牆施工以來，由於額外的傾斜，大廈現在在西北角的頂部至少傾斜了29吋。

翰伯格警告說，如果大廈傾斜40吋或更多，其安全系統如電梯和排汙管道，可能會停止工作，而目前29吋傾斜，令允許誤差值所剩範圍越來越小。