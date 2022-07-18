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韋伯太空望遠鏡 灣區參與研製 科學家們耗時20年造出攝影機

編譯組／灣區17日電
韋伯太空望遠鏡上的內置攝影機由灣區科學家工程師製造。(美聯社)
韋伯太空望遠鏡上的內置攝影機由灣區科學家工程師製造。(美聯社)

韋伯太空望遠鏡(the James Webb Space Telescope)內攝影機從遙遠的外太空傳送回來宇宙誕生初期照片，為天文探險開創新局面。這座攝影機是由灣區科技專才研發製造而成。

當韋伯太空望遠鏡於上周傳回清晰的1億5000萬像素(150-million pixel)照片，顯示140億年前宇宙大爆炸(the Big Bang)後宇宙創生，銀河與群星從黑暗雲霧中浮現情形。

韋伯太空望遠鏡傳回照片出現時，全球民眾屏息以待。位於巴洛阿圖的洛克希德-馬丁先進科技中心 (Lockheed Martin's Advanced Technology Center)一小房間內擠滿科學家與工程師。當他們看到清晰鮮豔的宇宙創生圖後，所有人無不歡呼雀躍。

洛克希德-馬丁先進科技中心的科學家為研發這座太空攝影機，一共用了約20年時間。研發期間，科學家無法確定計畫可否如願成功。經過這麼長久時間，花費無數心血，終於看到精美成果，創造天文科學新里程碑，所有參與研發科學家無不心情激昂。

洛克希德-馬丁攝影機研發經理費里(Malcom Ferry)說，當他加入研發計畫時，他的兒子還是個小孩，現在兒子已結婚成家，每念及此，內心情緒萬分複雜。他說，看到傳回這麼美妙的照片，當然無限滿足，可是同時也不免感傷，因為整個研發旅程已告一段落。

2014年，聯邦快遞(Fedex)的特殊「白手套」團隊在巴洛阿圖小心取走了這台攝影機，然後運送到馬里蘭州的戈達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)，在那裡它與其他儀器集成在一起。從那裡，它到佛羅里達州的詹森航天中心(Johnson Space Center)進行測試，然後由Redondo Beach的諾斯羅普·格魯曼公司將它放入航天器中。 最後，整個項目飛到南美啟動。

「我們製造了一種以前從未有人製造過的儀器，其要求也從未被強加過」，費里說 ，「這是第一次，為了這一切。」

韋伯太空望遠鏡傳回圖片包括南方位置Volans群星的SMACS銀河星系。拜登總統使用這張圖片對外公布韋伯太空望遠鏡成果。韋伯太空望遠鏡另外也傳回Carina星雲、Pegasus星座內的五個銀河星系。

約400多年前，義大利天文學家伽利略(Galileo Galilei)使用他自製的天文望遠鏡觀察月球。目前最先進的韋伯太空天文望遠鏡可觀察到光線特別波長，觀察到宇宙大霹靂(the Big Bang)1億年後的情景，相對而言，哈伯太空望遠鏡(the Hubble Space Telescope)只能觀察到大霹靂後4億年的情景，兩者相差3億年。

宇宙大霹靂發生於140億年前，當時宇宙從虛無中產生，大霹靂之後，整個宇宙只是一片無邊無際的濃雲，一片混沌與黑暗。

然而韋伯太空望遠鏡已可捕捉宇宙組合情形，包括出現銀河、星球等。科學家目前已開始研發製造第二座類似韋伯強大威力的太空望遠鏡。

韋伯太空望遠鏡上的內置攝影機由灣區科學家工程師製造。(美聯社)
韋伯太空望遠鏡上的內置攝影機由灣區科學家工程師製造。(美聯社)

韋伯太空望遠鏡 攝影 義大利

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