環境受污 屋崙大麻廠被禁用柴油發電機 成效不彰

管理局命令發出後，一輛滿載柴油的卡車仍駛入大麻廠工地，為柴油發電機加滿油。(Bay City News提供)

灣區 空氣品質管理局 (The Bay Area Air Quality Management District) 下令一家東屋崙大麻 製造廠立刻停止使用未經許可的柴油發電機。然效果不彰。

管理局命令發出隔日，一輛滿載柴油的卡車仍駛入大麻廠工地，為該廠九座柴油發電機加滿油。大麻廠所有人薩奇 (Green Sage) 已多次收到禁用柴油命令，可是他充耳不聞。工廠廠房辦公室牆壁原本上塗白漆，長期暴露於油煙中，白牆已轉變為黑牆。

屋崙市府以對薩奇發出多道違犯建築與防火警告令。另外屋崙市府律師今年3月對薩奇發出措辭嚴厲的警令，如薩奇於今年4月底沒停止使用柴油發電機，將對薩奇處以罰款，並提出刑事控罪。然現在已經是7月酷暑了，薩奇大麻廠的九座柴油發電機仍每天24小時運作不斷，與過去兩年情形毫無兩樣。

灣區空氣品質管理局發言人德梅里特 (Erin DeMettitt) 指出，柴油發電機所產生的廢料中有致癌物質，產生危害健康問題。東屋崙鄰近工廠與交通繁忙的公路，容易受到環境污染傷害。這種柴油發電機將擴大地方環境污染，傷害更多東屋崙社區民眾。

環境民主計畫執行主任博伊斯 (Tanya Boyce) 曾擔任過屋崙市府計畫委員，最近剛從東屋崙一家法學院畢業。她說，從她個人經驗，她很清楚東屋崙沒有得到應有的重視。

博伊斯說，如能成功，她與她的團隊將推動「解決污染訓練營」 (pollution colution bootcamp) ，教導東屋崙民眾，如何發現污染災害，如何處理這種災害問題。

博伊斯表示，訓練營第一步就是讓東屋崙遭受污染地區民眾坦言道出污染對日常生活的影響，如污染對呼吸器官產生的問題，以及污染與癌症之間的關係。她說，當她發現到許多社區團體與地方律師重視同樣問題，並將展開長期奮鬥，她就覺得希望無窮。他們將根留東屋崙，長期為社區健康安全謀福利。