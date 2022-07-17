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防酒駕、藥駕 聖荷西警局加強臨檢

記者陳爍嘉／聖荷西報導
酒精和一些處方藥或非處方藥，都可能干擾駕駛。（圖片取自警局官網）
酒精和一些處方藥或非處方藥，都可能干擾駕駛。（圖片取自警局官網）

隨著聖荷西市對居民活動限制的放鬆，聖荷西警察局近日在市區內設立DUI檢查點，抽查酒駕或藥物影響下駕駛，保護公眾安全。檢查站位置是根據酒後駕車撞車和逮捕紀錄的歷史來選擇的。檢查站主要目的不是逮捕，而是阻止駕駛員在判斷力受損的情況下開車上路，進而維護公共安全。

DUI檢查站由警察強制設置路障，攔檢所有經過特定區域的司機是否清醒。根據聖荷西警局提供的數據，首次被控酒駕的司機平均要面臨高達1萬3500元的罰款、吊銷駕照等費用。

聖荷西警長蓋茨（Sergeant Gates）說，「我們社區的安全將永遠是我們的使命。在酒精或藥物的影響下駕車是危險的，還會造成社會資源負擔」。

安全駕駛是指司機能夠集中注意力、做出良好判斷，並對突發情況做出快速反應，但酒精會影響這些技能，使酒駕司機和他人都處於危險之中。

聖荷西警察局提醒公眾，不只是酒駕，一些處方藥或非處方藥也會干擾駕駛。請市民始終遵循使用說明並閱讀有關駕駛或操作重型機械的警告標籤，包括駕駛汽車。雖然藥用和娛樂用大麻是合法的，但在大麻影響下駕駛是非法的。

其他能夠影響人們駕駛能力的常見藥物主要有：用於鎮咳，鎮靜，治療過敏和感冒等的藥物；抗抑鬱藥、催眠鎮靜藥、癲癇類藥物、止痛片、抗高血壓藥、降糖藥等。

但事實上，我們身邊存在很多因為身體原因必須長期服用抗抑鬱或抗癲癇類藥物的駕駛人。如果要求這些患者停止駕駛行為，將嚴重影響他們的生活和工作。

記者嘗試聯繫聖荷西警方了解這方面情況，一名警局值班警官表示，長期服用這類處方藥的司機上路，應該是不會被處罰的。但是這位警官還提醒民眾，如果服用藥物後出現暈眩等影響駕駛時判斷能力的副作用，請不要繼續開車，應聯繫您的醫生對藥量做出改變。

聖荷西警局提醒民眾，如果您計畫飲酒或服用可能影響您安全駕駛能力的藥物，請待在家裡，不要開車上路。

聖荷西 警察 大麻

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