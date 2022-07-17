公路旅行當紅 沙加緬度夫妻創業開麵包車租賃公司

一對住在沙加緬度的夫妻檔，創辦了麵包車（Van）租賃公司「Scenic Vanlife Rentals」，租借給想要開著麵包車旅行的家庭。（翻攝自KCRA）

「在家裡就能旅行」的概念在北加 州愈來愈受歡迎。根據中谷當地媒體KCRA報導，一對住在沙加緬度的夫妻檔，創辦了麵包車（Van）租賃公司「Scenic Vanlife Rentals」，租借給想要開著麵包車旅行的家庭，滿足北加愈來愈多想要住在麵包車上公路旅行的需求。

根據KCRA報導，疫情 期間改變了人們的旅行方式，夏季又是旅遊旺季，許多人都在尋找不需要上飛機就能安全旅遊的方式。尤其愈來愈多人接受遠距離工作，「Van Life」很受市場歡迎，不僅不用住旅館、不用坐飛機，又能把家當都放在車上，相當安全。

沙加緬度夫妻檔Emily和Kevin Fannan看到了市場，創辦了露營車和麵包車事業體。Emily表示，開麵包車、住在麵包車上的公路旅行和一般公路旅行不一樣，就好像坐在家裡就能旅遊、看到美麗的風景。

這對夫妻檔他們自己也開著麵包車公路旅行了一年，享受著上面有如家一般舒適的感受。Kevin表示，疫情來襲時，當時只是覺得需要開創一個新的計畫，來改變當時生活的狀況，因此他向太太提議買一台麵包車去旅行吧。

於是這對夫妻賣掉所有物品，並把家搬到麵包車上，開始全美大流行。他們總共在車上住了6、7個月，旅行了全美43 個州、30個國家公園和主要城市，覺得生活真的很酷，並於今年開創「Scenic Vanlife Rentals」，提供給更多人們帶來同樣的體驗。

Emily表示，很多人留言跟他們說，他們也想試試這類型的旅遊方式，但因為以前沒有這樣旅行過，所以想先租看看，是否真的喜歡這樣的旅行方式。

Kevin表示，麵包車可以停在普通停車位，也能有汽車保險，並根據顧客的需求，特別打造。他表示，麵包車生活能按照自己的節奏自由探索。