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金山聯合學區：首重提高學習成效 減少族裔差異干擾

編譯組／灣區15日電
舊金山聯合學區表示，今後以提高學生學習成效為第一要務。（美聯社）
舊金山聯合學區表示，今後以提高學生學習成效為第一要務。（美聯社）

舊金山聯合學區新學委會承諾，將重點放在學生是否正在增強閱讀、寫作，以及做好準備上大學等學習成效，而非過去批評者質疑優先考慮學校名稱等政治噱頭。然而，這個轉變需要學委會與學區新總監深入研究數據，提供學生所在程度等評估。相關程序將於本周末開始進行。

學委會與新學區總監韋恩(Matt Wayne)已安排召開特別會議，詳細研究學生資料，並認真審視如何有效領導。學校系統存在是為了提高學生學習成效；舊金山教育委員會主席林謙悅(Jenny Lam)表示，數據顯示，所有學生都未獲得他們在學業上取得成功所需東西，舊金山社區對公立學校與學區期望更高。學委會將為學區草擬一份目標規畫。

根據學區「表現分析」報告(performance analysis)，去年僅有58%學生閱讀表現佳、71%數學成績表現優良。但是，學業成果因族裔而異，只有34%西語裔、9%非裔學生閱讀程度再所在年級水平，白人與亞裔的比率則分別為85%與70%。

數學學習成效方面，81%白人學生與亞裔學生的數學學習成效佳，非裔與西語裔學生的此一比率分別為41%與55%。這些學術評估數字是自疫情以來、首個可用的學生表現數據，反映的是內部評估數據，而非暫停兩年的州標準化測驗。

如此龐大的族裔差異，在全加州與全國的公立學校相當常見，與一連串問題有關，包括社經條件不平等、學校資金與資源不均，教師經驗與家長籌款活動與其他不平等現象。然而，舊金山成績表現差距比其他大部分地區更大，並且儘管有一系列干預措施，以及來自城市與慈善來源的資金注入，問題依然存在。

學區主管表示，去年準備上幼稚園的孩童比率自2019年的63%下降至58%，族裔之間也存在顯著差異。數據評估也將衡量學生入學的準備情況。根據可用的最新數據，學區正努力應對長期曠課人數上升。2020-2021年的180天學年中，有28%學生至少缺課18天，而在疫情之前的此一比率為12%。

林謙悅表示，將儘量減少與學生成功無關的干擾，積極增加學習成效。在未來幾個月，會有更多有關學生學習表現的討論。

學區 舊金山 亞裔

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