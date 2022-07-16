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東南家庭健康中心剪綵 診所8月營業

記者李怡／舊金山報導
舊金山東南家庭新的健康中心啟用，讓民眾可以更方便就診。（記者李怡／攝影）
舊金山東南家庭新的健康中心啟用，讓民眾可以更方便就診。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德、市議會議長華頌善、市公共衛生局局長考法特（Grant Colfax）日昨共同出席「東南家庭健康中心」（Southeast Family Health Center）剪綵儀式。

「東南家庭健康中心」位於舊金山2403 Keith Street，是一家40多年歷史的社區診所。舊金山市工務局首席建築師勞伊（Julia Laue）表示，新的健康中心從2014年開始籌畫，2016年得到「公共衛生與安全債券」資助，在2020年6月開始施工。中心是在市公共衛生局主導，工務局和當地社區的合作下建成。

布里德表示，選民投票通過的債券對此項公共資源建設非常重要，「公共衛生與安全債券」在2016年通過，「除了讓我們可在這裡從頭開始建設這座診所，還可以有機會翻新Fillmore區的Maxine Hall健康中心，以保證社區居民可以得到優質的醫療服務」。

考法特表示，東南家庭健康中心是公共衛生局醫療網絡的13家診所之一；中心提供很多其他診所沒有的服務，新診所可照X光、驗眼等，社區民眾可直接在這裡得到所需要的服務。

公共衛生局的德爾醫師（Dr. Keith Seidel）表示，修建診所是為了擴大診所業務，接待更多病人，同時更新硬件設施。當初籌畫時有兩個選項，或修繕舊診所，或重新建一個，後來選擇重新建一個。新診所有16間檢查室，建成新診所後，依然保留舊診所，兩個診所挨在一起，內有通道可以互通； 「目前醫療人員還在舊診所，計畫下星期搬一部分過來，診所會在8月1日正式開放營業。」

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